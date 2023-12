Jochen Eckel/imago Teure Bleiben, selbst in Wohnsilos am Stadtrand (Berlin-Marzahn, 1.3.2023)

Die Preisspirale dreht sich für Mieter munter weiter. Im dritten Quartal erhöhten Wohnungsunternehmen den Mietzins in den acht größten deutschen Städten um 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das belegen neue Daten des sogenannten Großmaklers »Jones Lang LaSalle« (JLL), berichtete am Donnerstag dpa. Und mit einem »spürbaren Anstieg der Mieten« sei auch 2024 zu rechnen, prognostiziert JLL.

Bereits jetzt sei jeder dritte Miethaushalt durch Wohnkosten finanziell überlastet, sagte der Präsident des Deutschen Mieterbunds (DMB), Lukas Siebenkotten, gleichentags gegenüber jW. Damit verschärfe sich die Wohnungsnot zusätzlich. Rolf Bosse legte im jW-Gespräch nach: »2024 wird für Mieter definitiv ein Horrorjahr.« Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Ballungszentren lasse sprichwörtlich keinen Platz zum Ausweichen vor der Mietenexplosion, weiß der Geschäftsführer des Hamburger Mietervereins.

Hinzu kommt: Wegen gestiegener Zinsen und hoher Baukosten wollen vermehrt Einzelpersonen und Familien Mietwohnungen beziehen. Und das, obwohl die Immobilienpreise hierzulande sinken, vor allem für Häuser mit hohem Energieverbrauch. Wohnimmobilien mit der schlechtesten »Energieeffizienzklasse« waren in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 14 Prozent günstiger. »War früher die Lage das ausschlaggebende Kriterium für den Angebotspreis, so ist heute ein gutes Energielabel das As im Ärmel«, wurde ein Vertreter der Direktbank ING von dpa zitiert. Im übrigen gleiche der Rückgang der Kaufpreise die teureren Kreditraten nicht aus. So bleibt die BRD vorerst weiter das einzige EU-Land mit mehr Mietern als Eigenheimbesitzern; die Eigentümerquote lag der Statistikbehörde Eurostat zufolge 2022 bei 47 Prozent.

Um so unverständlicher ist es für Siebenkotten, »dass der Gesetzgeber nichts unternimmt, um Mieter vor teils ungezügelter Preistreiberei auf dem Mietwohnungsmarkt zu schützen.« Selbst die von der Ampelkoalition vereinbarte weitere Kappung der Wohnkosten lasse auf sich warten. Die Belastungsgrenze sei für zahlreiche Nichteigentümer und Nichthäuslebauer längst überschritten, betonte Bosse. Es brauche einen Mietenstopp in angespannten Wohnungsmärkten, eine Neubauoffensive im sozialen Wohnungsbau und nicht zuletzt ein Verbot, mit Wohnraum zu spekulieren.