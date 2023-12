IMAGO/Xinhua

Am Mittwoch sind in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo (DRK), mehrere Menschen bei einer Kundgebung verletzt worden. Präsidentschaftskandidaten hatten trotz eines Verbots der Regierung zu einer Protestkundgebung wegen Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen aufgerufen. Sie bezeichneten die Wahl als Scheinwahl. Die ursprünglich für den vergangenen Mittwoch vorgesehenen allgemeinen Wahlen konnte in zahlreichen Landesteilen erst verspätet durchgeführt werden, ein Endergebnis liegt bis heute nicht vor. (jW)