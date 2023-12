Edgar Hernandez Clemente/AP/dpa Tausende Migranten haben sich im Süden Mexikos zusammengeschlossen, um gemeinsam Richtung USA zu marschieren (Tapachula, 24.12.2023)

Migration ist auch in den USA ein Thema, mit dem Wahlkampf gemacht wird. Bilder einer Karawane von etwa 7.000 Menschen aus Lateinamerika, die sich an Heiligabend in Südmexiko auf den Weg in Richtung US-Grenze gemacht hatte, dürften daher weiterer Anlass für die Verhandlungen zwischen den USA und Mexiko am Mittwoch (Ortszeit) in Mexiko-Stadt gewesen sein.

Dort vereinbarten US-Vertreter und die mexikanische Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador »wichtige Vereinbarungen zum Wohle unserer Völker und Nationen«, wie Obrador auf X schrieb. Und in den Worten US-Außenministers Antony Blinkens: »Wir sind entschlossen, mit Mexiko zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsamen Herausforderungen zu bewältigen, einschließlich der Bewältigung der beispiellosen irregulären Migration in der Region (…).«

Details der Übereinkünfte wurden indes nicht bekannt. Wie die Washington Post am Donnerstag berichtete, hatte Obrador jedoch schon vor dem Treffen gefordert, die USA müssten mehr Ressourcen für »arme Leute« in Lateinamerika zur Verfügung stellen. Es sei bekannt, was die Vorschläge Mexikos seien und welche Ursachen bekämpft werden müssten. Blinken hatte sich dem Bericht zufolge wohl schon Anfang des Monats zu Kompromissen bei »Politik und finanziellen Mitteln« bereit gezeigt.

Pável Blanco Cabrera, erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Mexikos (Partido Comunista Mexicano, PCM), kritisierte gegenüber junge Welt das Treffen, das er als »neues Kapitel« bezeichnet. Kein gutes, wohlgemerkt. Denn jenseits ihrer Rhetorik setze die Regierung Obrador alle Diktate der USA um. Und weiter: »Die Zunahme der Zahl der Migranten, inzwischen ganze Familien, die unter schwierigen Bedingungen ihr Leben riskieren, hat ihre Wurzeln in einem elenden Leben ohne Hoffnung, in materieller Not.« Kommunisten zeigten ihre Solidarität mit den Migranten und bekräftigten ihren kämpferischen Widerstand gegen die einwanderungsfeindlichen Entscheidungen der US-amerikanischen und mexikanischen Regierungen.