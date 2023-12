Oslo Pictures Für uns nur das Beste: Szene aus »Sick of Myself«

Film

»Bis ans Ende der Nacht«, Regie: Christoph Hochhäusler, BRD 2022, Kinostart: 22. Juni 2023

»Sick of Myself«, Regie: Kristoffer Borgli, Norwegen 2022, Kinostart: 23. März 2023

»Störung«, Regie: Constantin Hatz, BRD 2021, Kinostart: 30. November 2023

»Talk to Me«, Regie: Danny und Michael Philippou, Australien 2022, Kinostart: 27. Juli 2023

»Victim«, Regie: Michal Blaško, Tschechien 2022, Kinostart: 6. April 2023

»War Sailor«, Regie: Gunnar Vikene, Norwegen 2021, Kinostart: 9. Februar 2023

Ronald Kohl

Pop

Alva Noto: HYbr:ID II (Noton)

Everything But The Girl: Fuse (Virgin)

Heinali: Kyiv Eternal (Injazero)

Lawrence English & Lea Bertucci: Chthonic (American Dreams)

Lloyd Cole: On Pain (earMUSIC)

Pere Ubu: Trouble on Big Beat Street (Cherry Red)

Ryuichi Sakamoto: 12 (Milan)

Say She She: Silver (Colemine)

Taylor Deupree: Eev (Nettwerk)

The Lilac Time: Dance Till All The Stars Come Down (Poetica)

Alexander Kasbohm

Klassik

J. S. Bach: Der erste Kantaten-Jahrgang Vol. 1 BWV 75, 76, 21.3, 185.2, 24 – Gaechinger Cantorey/Hans-Christoph Rademann (Hännsler Classcis)

Bruckner: Sinfonie Nr. 3 d-Moll (1. Fassung) – Gürzenich Orchester Köln/Francoix-Xavier Roth (myrios classics).

Mozart: Sinfonien C-Dur KV 425 und D-Dur KV 504 – Ensemble Resonanz/Riccardo Minasi (Harmonia Mundi France)

Mozart: Requiem d-Moll KV 626 – Requiem KV 626 – Rachel Redmond/Marianne Beate Kielland/Mingjie Lei/Manuel Walser/La Capella Nacional de Catalunya/Le Concert des Nations/Jordi Savall (Harmonia Mundi France)

Conlan Nancarrow: Studies for Player Piano – Bösendorfer Grand Piano, Fischer Grand Piano (MDG)

Stefan Siegert

Theater

Peter Atanassow: »Einer flog über das Kuckucksnest« nach Ken Kesey und Dale Wasserman (Gefangenentheater der JVA Plötzensee)

Walter Bart: »Die Hundekotattacke« von Kollektiv Wunderbaum (Theaterhaus Jena)

Karin Beier: »Anthropolis« von Roland Schimmelpfennig (Deutsches Schauspielhaus Hamburg)

Hannes Hametner: »Zinnwald« von Christian Martin (Vogtlandtheater Plauen-Zwickau)

Leander Haußmann: »Läuft!« von Leander Haußmann und dem Ramba-Zamba-Ensemble (Theater Ramba Zamba)

Volker Lösch: »Die Dreigroschenoper« nach Bertolt Brecht (Staatsschauspiel Dresden)

Daniel Morgenroth: »Malfi!« nach John Webster (Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau)

Claus Peymann: »Minetti« von Thomas Bernhard (Residenztheater München)

Falk Richter: »The Silence« von Falk Richter (Schaubühne Berlin)

Johan Simons: »Die Brüder Karamasow« von Fjodor Dostojewski (Schauspielhaus Bochum)

Gert Hecht

Belletristik

Jenifer Becker: Zeiten der Langeweile (Hansa-Verlag)

Emma Cline: Die Einladung (Hansa-Verlag)

Thomas Gsella: Das große Fressen – Die Fotogedichte aus Konkret und Titanic (Konkret-Verlag)

Nora Haddada: Nichts in den Pflanzen (Ecco-Verlag)

Sandra Hoffmann: Jetzt bist du da (Berlin-Verlag)

Lucas Kieser: Weil da war etwas im Wasser (Picus-Verlag)

Michael Mäde-Murray: Traum ohne Deutung (Books on Demand)

Clemens Schittko: alles gut (Ritter-Verlag)

Clemens J. Setz: Die Monde vor der Landung (Suhrkamp-Verlag)

jW-Sonderpreis:

Christian Geissler: Der Auftrag (Verbrecher-Verlag)

Ken Merten

Sachbuch

Olga Benario: Berliner Kommunistische Jugend (Verbrecher-Verlag)

Stefan Gärtner: Tote und Tattoo. Essays, Glossen, Kritik der Dummheit (Edition Tiamat)

Peter Hacks/André Müller sen.: Der Briefwechsel 1957–2003 (Eulenspiegel-Verlag)

Thomas Kapielski: Lebendmasse. Acht längere Unterredungen (Suhrkamp-Verlag)

Meron Mendel: Über Israel reden. Eine deutsche Debatte (Kiepenheuer & Witsch)

Max-Jacob Ost: Aus Liebe zum Spiel. Uli Hoeneß, das Geld und der deutsche Fußball (DTV)

Wolfgang Pohrt: Briefe & Mails 1976–2016. Werke Band 11 (Edition Tiamat)

André Scheer: Klassenkampf im Äther. 100 Jahre Rundfunk in Deutschland (Verlag 8. Mai)

Volker Schürmann: ­Spekulativer Marxismus. Studien zu Hans Heinz Holz (Mandelbaum-Verlag)

Benedikt Sepp: Das Prinzip Bewegung. Theorie, Praxis und Radikalisierung in der Westberliner Linken 1961–1972 (Wallstein-Verlag)

jW-Sonderpreis:

Walter Rodney: Wie Europa Afrika unterentwickelte (Manifest-Verlag)

Peter Merg

Comic

Doan Bui/Leslie Plée: Glauben Sie an die Wahrheit? (Carlsen-Verlag)

Charles Bukowski/Matthias Schultheiss: Kaputt in der City. (Splitter-Verlag)

Peter van Dongen: Rampokan (Avant-Verlag)

Pierre-Henry Gomont: Die neuen Russen, Band 1: Nach dem Fall. (Verlag Schreiber & Leser)

Boris Pahor/Jurij Devetak: Nekropolis (Schaltzeit-Verlag)

Marc Hieronimus

Ausstellungen

Chaïm Soutine. Gegen den Strom. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K20, Düsseldorf, 2.9.2023–14.1.2024

Glitch. Die Kunst der Störung. Pinakothek der Moderne, München, 1.12.2023–17.3.2024

Stepping Out! Female Identities in Chinese Contemporary Art. Museum der Moderne, Salzburg, Mönchsberg, 1.4.–25.6.2023

Trace – Formations of Likeness. Fotografie und Video aus The Walther Collection. Haus der Kunst, München, 14.4.–23.7.2023

Valie Export, Oh Lord, Don’t Let Them Drop That Atomic Bomb on Me. Kunsthaus, Bregenz, 4.3.–10.4.2023

Was ist Kunst, IRWIN? Hartware Medienkunstverein, Dortmund, 9.9.2023–28.1.2024

Jürgen Schneider

Fußballtrainer

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Mikel Arteta (FC Arsenal)

Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion)

Fernando Diniz (Fluminense FC/Brasilien)

Unai Emery (Aston Villa)

Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)

Simone Inzaghi (Inter Mailand)

Thiago Motta (FC Bologna)

Miguel Ángel Sánchez Muñoz (Girona FC)

Abschied des Jahres: Urs Fischer (Union Berlin)

Peter Merg