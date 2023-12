Harte Zeiten, auch für kritischen Journalismus. Begann das Jahr 2023 mit einem weiter angeheizten Krieg von weltpolitischer Relevanz, geht es mit zwei Kriegen dieser Kategorie zu Ende. Beide Großkonflikte, der in der Ukraine wie der in Nahost, berühren die deutsche »Staatsräson« nicht nur, die jeweils in ihrem Namen geforderten einseitigen Parteinahmen sind nachgerade zur Doktrin geronnen. Damit einher geht hier wie dort ein Bekenntniszwang, der abweichende Meinungen und Einschätzungen unter Generalverdacht stellt. Folgerichtig also, wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz (VS) sich nicht darauf beschränkt, diese Zeitung zu beobachten und zu brandmarken, sondern auch aktiv gegen sie vorgeht – neuerdings mit der Begründung, »einige Autoren« stellten »sich auf die Seite Russlands und verteidigen dessen vermeintliche ›Sicherheitsinteressen‹ gegenüber der NATO«. So die Einschätzung im VS-Jahresbericht 2022, vorgestellt im Juni in Berlin. Man darf darauf wetten: Im kommenden Frühjahr wird der Geheimdienst der jW, wie üblich unbelegt, angesichts ihrer Berichte über die monströsen Kriegsverbrechen in Gaza »israelbezogenen Antisemitismus« attestieren.

»Die Verzerrung der Realität im Bericht ist der wahrheitsgetreue Bericht über die Realität«, so der österreichische Schriftsteller Karl Kraus. Realität in Zeiten der »Zeitenwende« ist die staatliche Devise: Kann der Widerstand gegen die sozialen Grausamkeiten, die mit dem Hochrüstungskurs der Bundesregierung einhergehen, schon nicht gebrochen, so muss er doch rigide eingehegt und administrativ bekämpft werden. Rechtliche Bestimmungen, die Meinungsfreiheit drastisch einschränken, kommen seit 2023 verstärkt gegen Kriegsgegner zum Einsatz, unzweifelhaft werden weitere Verschärfungen folgen. Das für 2024 erwartete erste Urteil im Verfahren jW gegen die BRD, angestrengt wegen besagter geheimdienstlicher Maßnahmen, hat in diesem Sinne allgemeine Bedeutung: Es wird fortschrittlich Denkende jeder Couleur betreffen.