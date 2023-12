Hannover. Handballtorwart Dario Quenstedt wird den Bundesligaklub TSV Hannover-Burgdorf nach dieser Saison verlassen. Das gab der European-League-Teilnehmer am Mittwoch bekannt. Die Entscheidung, den auslaufenden Vertrag mit dem ehemaligen Schlussmann des THW Kiel nach zwei Jahren nicht zu verlängern, sei in beiderseitigem Einvernehmen getroffen worden, heißt es in der Mitteilung des Klubs. Dennoch sagte Hannovers Trainer Christian Prokop: »Wir sind bei unseren Torhüterleistungen nicht am Maximum. Da ist weiter Luft nach oben, so dass wir uns für eine Veränderung entschieden haben.« (dpa/jW)