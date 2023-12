Detroit. Die Detroit Pistons haben nach ihrer Rekordniederlage in der NBA viel Häme einstecken müssen. »Es ist lächerlich«, kommentierte die Zeitung The Detroit News nach dem 112:118 (54:61) am Dienstag (Ortszeit) gegen die Brooklyn Nets – es war die 27. Pleite in Serie, kein NBA-Team hatte zuvor in einer einzelnen Saison solch eine Negativserie. Die Zuschauer in der Little Caesars Arena riefen lautstark: »Sell the team« (Verkauft das Team). Die Pistons, zuletzt 2004 NBA-Champion und aktuell Letzter der Eastern Conference, warten seit Ende Oktober auf einen Sieg. (dpa/jW)