Nachschlag: Böse Saat

deutschlandfunk.de Auch Indianer kennen Schmerz: Als Kind war Marco (M.) immer wieder Sticheleien ausgesetzt

Gab es Rassismus auch in der DDR? In einem Staat und einer Gesellschaft, die sich ausdrücklich dem Internationalismus und der Völkerverständigung verschrieben hatten und zahlreiche Befreiungsbewegungen in aller Welt und so auch in Afrika unterstützten? In Ute Lieschkes Reportage »Welcome Home, Dr. Marco« erzählt der Protagonist, der als Sohn einer DDR-Bürgerin und eines Kenianers in Karl-Marx-Stadt großgeworden ist und im heutigen Chemnitz als Arzt in einer Klinik arbeitet, von alltäglichen »subtilen« Sticheleien und Beschimpfungen. Dennoch habe es einen entscheidenden Unterschied zur Bundesrepublik gegeben: »Dass ich keine Angst vor einer Wehrsportgruppe Hoffmann haben musste, weil das war einfach undenkbar zu DDR-Zeiten. (…) Und das hat sich tatsächlich auf einen Schlag verändert. Als die Wende kam, war klar, ab jetzt ist sozusagen alles möglich.« Menschenverachtung war also auch im Osten nicht komplett überwunden. Aber es war der Westen, unter dessen Bedingungen die böse Saat aufging. (jt)