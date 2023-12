Carole Bethuel/weltkino.de Sex nur bei sauberer Luft: Albert (Pio Marmaï) und Cactus (Noémie Merlant)

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie »französische Komödie« hören. Ob Ihnen das Herz aufgeht, wenn »Monsieur Claude« seine Töchter verheiratet und dabei allerlei Klischees über unterschiedliche Religionen durchexerziert werden. Ob es Sie zum Lachen bringt, wenn sich in »Willkommen bei den Sch’tis« ganz Frankreich über die vermeintlichen Schrullen der provinziellen Nordfranzosen beömmelt, oder ein reicher, weißer Behinderter und ein schwarzer Pfleger aus den Pariser Banlieues »ziemlich beste Freunde« werden. Der Rezensent kann damit partout nichts anfangen.

Es ist ein Humorschema, für das man ein Organ haben muss. Männer ziehen wochenlang dieselbe Unterwäsche an, und Frauen wappnen sich mit dem Inhalt ihrer Handtaschen für ein Leben auf einer einsamen Insel. Maschinenbauer tragen Karohemden und Juristen Burberry-Schals. Das ist der Stoff, aus dem Witze gemacht werden. Die Rezeptur ist einfach. Man nehme eine beliebige Minderheit, treibe jedes Vorurteil über sie auf die Spitze und genieße dann, dass die Welt genauso ist, wie man sie sich immer schon im Kopf zurechtgelegt hat. Gemischt mit dem wohligen Genuss, nicht selbst zur verlachten Minorität zu gehören, wird daraus die reinste Zwergfellfreude. Meisterköche dieses Klassikers der französischen Unterhaltungsküche sind Olivier Nakache und Éric Toledano. Ihr jüngster Streich »Black Friday for Future« hat es auf Ökoaktivisten abgesehen. Die futtern »gerettete« Lebensmittel, tragen bei ihren Aktionen ulkige Tarnnamen wie »Cactus« und »Bonbon« und verstehen keinen Spaß, wenn es um Konsum und Klima geht.

Albert (Pio Marmaï) und Bruno (Jonathan Cohen), beide beim selben Schuldnerberater, weil sie ihre Kaufsucht nicht im Zaum halten konnten, landen versehentlich auf einem Treffen der Ökos. Weil’s da Freibier gibt, erdulden sie auch einen Vortrag über die Erderwärmung und knabbern dazu getrocknete Karotten statt Erdnüssen. Dann finden beide die Klimaamazone Cactus (Noémie Merlant) »heißer als das Klima« und dackeln ihr fortan hinterher.

Die junge Frau mit dem gerade geschnittenen Pony redet bald auch davon, ob »sie« einen Schritt weiter gehen sollen. Sie will von Albert wissen, ob er es »ernst meint mit uns«. Als Albert geflissentlich zustimmt und schon die Lippen zum Kuss spitzt, handelt er sich eine Ohrfeige ein. Mit »uns« ist freilich die »Bewegung« gemeint und nicht die herbeigeträumte Verbindung Albert-Cactus. Denn die hat erst wieder Lust auf Sex, »wenn es der Welt besser geht, wenn die Luft wieder sauberer ist«, wie sie versichert. Klingt womöglich noch lustiger, als es ist.

Denn »Black Friday for Future« changiert zwischen einer treudoofen Romanze, die bestenfalls das Prickeln eingeschlafener Füße erzeugt, und einer langatmigen Komödie, die jede Pointe über Minuten umständlich vorbereitet. Wer vorher den zweiminütigen Trailer gesehen hat, hat ohnehin nichts mehr zu Lachen. Denn in der Kinovorschau wird jeder einigermaßen zündfähige Witz verbraten.

Die Klimabewegung wird auf irritierende Weise abwechselnd lächerlich gemacht und heroisiert. Mal wird zu Rock-Pop-Klängen ästhetisch einigermaßen effektvoll rote Farbe über Treppenstufen ausgekippt, dann wieder Gruppenkuscheln und Nacktprotest auf die Schippe genommen (»Wo hab’ ich noch gleich meinen Schlüpfer hingelegt?«).

Nebenfiguren wie der spielsüchtige Schuldnerberater Henri (Mathieu Amalric) platzen in die Handlung wie der Pizzabote, der sich in der Haustür geirrt hat, und verschwinden ebenso plötzlich und folgenlos wieder. Alles in allem ist »Black Friday for Future« nicht plumper, oberflächlicher oder im schlechtesten Sinne harmloser als der Prototyp der schier endlosen Serie von banalen Nakache-Toledano-Komödien, »Ziemlich beste Freunde«, aus dem Jahr 2011. Aber das ließe sich vermutlich über jeden Film sagen, der seitdem in die Kinos gekommen ist. Ich hatte Sie gewarnt. Für diese Art von Komödie fehlt mir das Organ.