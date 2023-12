Eranga Jayawardena/AP Photo/dpa Wieder normaler ist nicht normal: Warten auf Kundschaft in Colombo (8.12.2023)

Zur Verabschiedung des Haushalts 2024 in Sri Lanka gab es zwei wichtige Nachrichten. Die zweite Rate aus dem Hilfspaket des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist bewilligt, 337 Millionen US-Dollar. Grundlage ist ein Zwischenbericht des IWF-Teams vor Ort zu Maßnahmen der Regierung von Präsident Ranil Wickremesinghe. Diese wartete ihrerseits mit der Ankündigung von Finanzstaatsminister Shehan Semasinghe auf, der Inselstaat habe zum Ende des ersten Quartals 2024 die Staatspleite wohl abgewendet.

Wie belastbar diese Aussage ist, lässt sich schwer einschätzen. Zwar wurde die größte Finanzkrise in der Geschichte des Staates zuletzt eingedämmt, doch die Verhandlungen mit den diversen Gläubigern finden hinter verschlossenen Türen statt. Gerade die Details zur mit China vereinbarten Umschuldung seien streng vertraulich, bekräftigte Peter Breuer, Missionschef des IWF-Teams.

Um die Etappenerfolge zu verstehen, muss man anderthalb Jahre zurückblicken. Im April 2022 erklärte die Vorgängeradministration von Expräsident Gotabaya Rajapaksa die Zahlungsunfähigkeit des Landes. Mit den geschrumpften Devisenreserven konnte der Schuldendienst nicht mehr bedient werden. Was folgte, war ein wirtschaftlicher Beinahezusammenbruch, der das Land mit seinen 22 Millionen Menschen um Jahre zurückgeworfen hat.

Wie Finanzstaatsminister Semasinghe am 14. Dezember erklärte, konnte Sri Lankas Wirtschaft im dritten Quartal voraussichtlich erstmals wieder leicht zulegen. Für das Gesamtjahr gehen Politik und IWF von einem Minus von 3,6 Prozent aus. Für 2024 sagen die meisten Prognosen minus 1,8 Prozent voraus. Die Aussichten sind also um einiges besser als im ablaufenden Jahr. Aber bei vielen wirtschaftlichen Kenndaten geht es noch eine Weile, wenngleich abgebremst, abwärts.

Wickremesinghe, in Personalunion auch Finanzminister, räumte am 13. Dezember ein, dass die zweite IWF-Tranche dem Land noch nicht die ökonomische Freiheit zurückbringe, die Lage schwierig bleibe. Sri Lankas Behörden hätten aber »bemerkenswerte Fortschritte« erzielt. Einnahmen und Reserven wurden vergrößert, Inflation abgebaut. Die finanzielle Stabilität sei gestiegen, so der Präsident. Es gehe nun darum, »das Regierungssystem zu verbessern sowie die Armen und Vulnerablen zu schützen«, wie die Zeitung The Morning zitierte.

Die angesprochenen Teile der Bevölkerung waren von der Megakrise am stärksten betroffen. Die Versorgungsengpässe waren 2023 zwar längst nicht so dramatisch wie im Vorjahr mit seinen langen Schlangen vor den letzten Tankstellen, die überhaupt noch (meist vom Nachbarn Indien gelieferten) Treibstoff hatten. Zeitweise war der Verkehr kollabiert. Der Mangel an etlichen Waren des täglichen Bedarfs, auch vielen Medikamenten war enorm – in den vergangenen Monaten hat sich die Versorgungslage halbwegs normalisiert. Die Inflation ist 15 Monate nach Spitzenwerten von 70 Prozent im Herbst 2022 wieder auf einstellige Werte gesunken. Allerdings können sich die wieder normaleren Preise deutlich weniger Menschen leisten als die normalen zuvor. Viele, die früher über ein solides Einkommen verfügten, müssen sich nun stark einschränken. Im Oktober ließ eine Anhebung des Stromtarifs um gleich 18 Prozent viele Familien, aber auch zahlreiche ohnehin kaum über die Runden kommende Soloselbständige aufstöhnen. Nun folgt noch die Anhebung der Mehrwertsteuer von 13 auf 18 Prozent, zusätzlich fällt diese auf 97 weitere Warengruppen an.

Die IWF-Nothilfe in Höhe von insgesamt 2,9 Milliarden US-Dollar, ausgezahlt in Tranchen über vier Jahre, ist an Auflagen geknüpft, zentral ist die Erhöhung der Einnahmen durch Privatisierung von Staatsunternehmen. Ein Beispiel ist Sri Lanka Telekom (SLT). Den letzten großen Protest- und Streiktag gegen den Ausverkauf gab es da Ende November. Aufgerufen hatte die Führung von TTUF, einem Dachverband von 13 Telekomgewerkschaften. 10.000 Familien seien auf Löhne von SLT-Beschäftigten angewiesen, hieß es.

Der Ausverkauf betrifft auch die Fluggesellschaft Sri Lanka Airlines. Gerade hat die zuständige Behörde SRU die Frist im Bieterverfahren bis zum 9. Januar verlängert. Interessenten hätten um mehr Zeit gebeten, hieß es. Zu den Einstiegsbereiten sollen Emirates, Etihad und die indische Adani Group gehören. In diesem Jahr streikten außerdem die Beschäftigten der Versicherungsgesellschaft Sri Lanka Insurance Corporation und die Arbeiter der Ceylon Petroleum Corporation gegen die Privatisierung ihres Unternehmens.

Sri Lankas Finanzreserven dürften zum Jahresende immerhin wieder bei 3,8 Milliarden US-Dollar liegen, Ende 2024 sollen es 5,35 Milliarden sein. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist eine Verelendung der Massen. Die Zahl der Armen ist nach vorsichtigen Schätzungen seit 2019 um vier Millionen Menschen gestiegen. Ihr Anteil soll nun bei um die 30 Prozent liegen. Jedes fünfte Kind unter fünf Jahren leidet unter den Folgen von Unter- und Mangelernährung, so eine Studie zur Jahresmitte.

Die Hauptschuld an der Finanzkrise hat das Oberste Gericht (Supreme Court) übrigens in einem symbolträchtigen Urteil am 7. November der vom Rajapaksa-Clan dominierten Vorgängerregierung zugeschrieben. Doch Zwänge vom IWF hin oder her, mittlerweile ist der auch Unmut über das Krisenmanagement des neoliberal orientierten Wickremesinghe-Teams im Land groß.