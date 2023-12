Flexitarierin des Tages: Katrin Göring-Eckardt

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB Der Mensch ist schließlich kein Beilagenesser: Katrin Göring-Eckardt (r.) zu Besuch im Ökodorf Brodowin (Brandenburg, 21.6.2017)

Gute Nachrichten für Rügenwalder Mühle, Tönnies & Co: Fleisch ist mein Gemüse statt Veggie-Day! Manch eine Grüne kriegt trotz permanenter, durch unliebsame politische Entscheidungen hervorgerufene Bauchschmerzen, den Hals nicht voll. »Wir haben ’89 einmal gezeigt, dass wir die Demokratie erringen können. Und jetzt müssen wir sie verteidigen als Ostdeutsche«, sagte Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Bundestags, in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur.

Um die Ostdeutschen von der Wählbarkeit ihrer Partei zu überzeugen, lehnt sie sich weit aus dem ernährungspolitischen Fenster: »Wer ein Nackensteak will, soll Nackensteak essen«, schließlich ist der Zusammenschluss der bellizistischen Birkenstockträger ja keine Verbotspartei. Mit solch großzügigen Zugeständnissen an die ostdeutsche Bevölkerung kann man die AfD-Werte »auch wieder runterbekommen«. Doch ist die Relegitimierung von Schweinehälsen das richtige Rezept?

»Wenn man die wahren Kosten dafür einigermaßen abbildet, dann ist das eben nicht mehr für unter zwei Euro zu haben. Diese Ehrlichkeit müssen wir gemeinsam aushalten«, verkündete die Frau mit dem klangvollen Doppelnamen. Hm … das ist kniffelig, nicht jeder kann sich das Steak leisten. Was hält die Protestantin denn von Brühwurststückchen, Ketchup und Wasser – darf mensch in der Zeitenwende überhaupt noch Soljanka sagen?

»Das Ostdeutsche mehr zu sehen, wünsche ich mir auch von der eigenen Partei«, so die gebürtige Thüringerin. Die Werte der Grünen liegen in Anbetracht der anstehenden Landtagswahlen in Thüringen knapp unter der Fünfprozenthürde, in Brandenburg und Sachsen leicht darüber. Die AfD führt.

Die schlechten Umfrageergebnisse erklärt sie damit, dass »wir als Partei für Veränderungen stehen, für Fortschritt, für Vielfalt. Ich glaube, das stresst Leute«. Ach so.