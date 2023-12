Hans Blossey/imago images Bestehende Straßen nach Nazigegnern zu benennen, dürfte ungleich schwerer sein: Wohnsiedlung in Scharnhorst-Ost (Dortmund, 27.4.2023)

In Dortmund-Scharnhorst wird eine Straße nach dem antifaschistischen Widerstandskämpfer Kurt Goldstein benannt. Wer war er?

Kurt Goldstein stammte aus Scharnhorst. Seine bürgerlichen jüdischen Eltern betrieben hier ein Kaufhaus. Er hat sich früh links orientiert, war antifaschistischer Widerstandskämpfer der ersten Stunde und musste das Land verlassen. Dann kämpfte er in Frankreich und ging nach Palästina. Im spanischen Bürgerkrieg kämpfte er mit der Waffe in der Hand gegen den Faschismus. Er wurde nach Frankreich ausgeliefert, war dann Häftling in Auschwitz und Buchenwald und blieb trotz grausamer Repression weiter aktiv.

Nach der Befreiung wurde er in der KPD aktiv, ging nach politischer Verfolgung in die DDR und wurde dort Journalist und Rundfunkintendant. Später war er führend in der Föderation des Widerstandes, FIR, und nach 1990 in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten. Er war auch im Bereich der Jugend unermüdlich aufklärend tätig und engagierte sich für die Entschädigung von Zwangsarbeitern. 2005 wurde Kurt Goldstein mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Gab es denn Widerspruch zur Straßenbenennung nach Goldstein?

Ja, seitens der profaschistischen AfD, die gemeinsam mit der CDU in der Scharnhorster Bezirksvertretung zunächst für eine Ablehnung des Antrags sorgte, Kurt Goldstein zu ehren. Das war eine Zusammenarbeit von CDU und AfD, wie wir sie in Dortmund noch nicht gekannt hatten. Dass die Mehrheit der Bezirksvertretung dieses Verzögerungsmanöver mitmachte, fanden wir empörend!

Wie wurde die Ablehnung begründet?

Kuweliba/wikimedia.org Kurt Goldstein auf einer Bundesdelegiertenversammlung der VVN–BdA (Frankfurt am Main, 26.5.2005)

Goldstein wurde seine politische Vergangenheit in der DDR vorgeworfen. Der Dortmunder AfD-Politiker Matthias Helferich wollte herausgefunden haben, dass Kurt Goldstein am Bau der Berliner Mauer 1961 beteiligt war. Er habe Walter Ulbricht nach einer Israel-Reise von der Mauer in Jerusalem berichtet und ihn für den Mauerbau begeistert. Auf so einen Blödsinn muss man erst einmal kommen. Bei einer zweiten Abstimmung im Dezember wurde die Provokation der Rechten von einer Mehrheit aus Grünen und SPD zurückgewiesen.

Wie bewerten Sie die Dortmunder Erinnerungskultur an den Widerstand gegen das Naziregime insgesamt?

Seit Jahrzehnten gibt es die wertvolle Gedenkstätte im Gebäude der Gestapo, dem Gefängnis Steinwache. Diese wurde ursprünglich von ehemaligen Widerstandskämpfern initiiert. Außerdem erfolgten weitere Straßenbenennungen nach Antifaschisten. Die Stadt kann sich allerdings nicht entschließen, endlich den Namen Kirdorf-Kolonie im Stadtteil Eving abzuschaffen oder wenigstens ein Legendenschild anzubringen. Die Grünen hatten an einen Beschluss erinnert, der 2011 auf Antrag der VVN-BdA gefasst worden war und die Bezeichnung Kirdorf-Kolonie verurteilte. Kirdorf war einer der frühen und beständigen Finanziers von Adolf Hitler. Man entschied sich aber, ihn weiter zu ehren.

Haben Sie weitere Vorschläge für Umbenennungen?

Ich möchte daran erinnern, dass wir ursprünglich die Ersetzung der Dortmunder Noskestraße, die immer noch in Scharnhorst existiert, zugunsten des Namens Kurt Goldstein gefordert hatten. 1919 wurde das SPD-Mitglied Gustav Noske Reichswehrminister der republikanischen Regierung unter Friedrich Ebert und stellte sich an die Spitze der reaktionärsten Soldateska mit Hakenkreuz und Stahlhelm, die während der Novemberrevolution Hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter ermordete und auch Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Noske hatte damals sein Amt mit den Worten angetreten: »Einer muss der Bluthund werden.« In Dortmund hält man ihn trotz seiner Biografie für ehrenwert. Der Antrag, die Noskestraße umzubenennen, wurde abgelehnt.