Über die Wirtschaft des Landes wolle sie nicht sprechen, antwortet die Frau in einem Straßeninterview, das dieser Tage in der Türkei in sozialen Netzwerken weite Beachtung fand. »Wozu eine Frage stellen, auf die die Antwort klar ist?« Dringender sei der gesellschaftliche Verfall, entgegnet sie. »Wirtschaftlich hat sich die Welt nach jeder Krise erholt – Kapital vernichtet sich nicht –, doch den sozialen Niedergang können sie nicht so leicht wettmachen. Das, was Ethik genannt wird, existiert nicht mehr.« Viral gegangen ist das Video nicht ohne Grund, wissen doch viele, was gemeint ist: Betrug, Hass und Gewalt sind im 21. Jahr unter der Regierungspartei AKP alltäglich geworden. Die Türkei ist 2023 ein Land, in dem junge Menschen nur noch vom Auswandern träumen.

Das bisschen Hoffnung, das nach den Kommunalwahlen 2019 und dem Sieg der Opposition in zahlreichen Großstädten herrschte, ist den Menschen nach dem miserablen Ergebnis der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Mai vollends verlorengegangen. Kürzlich ist mit Hakan Ayik einer der meistgesuchten Kriminellen Australiens in der Türkei festgenommen worden. Eine Nachricht, die überall auf der Welt für Überraschung sorgen würde, nur nicht in der Türkei, wo zuvor schon die meistgesuchten Straftäter Schwedens, Serbiens und Nordenglands aufgetaucht sind. Man hat sich daran gewöhnt.

Korruption und Teuerung

Die internationale Antigeldwäschebehörde FATF führte das Land auch in diesem Jahr auf der »grauen Liste« für Geldwäsche und Finanzierung von islamistischen Gruppen. Die Regierung selbst ist laut Indexbericht Global Organized Crime in den illegalen Gold- und Ölhandel sowie in Menschen- und Waffenschmuggel verwickelt. Der Sohn des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, Bilal, soll vom schwedisch-US-amerikanischen Unternehmen Dignita Systems Schmiergeldzahlungen verlangt haben, um dem Konzern zu einer dominanten Marktposition in der Türkei zu verhelfen – zufällig bekanntgeworden durch Korruptionsermittlungen in den USA.

Doch während die Nutznießer des Regimes ihren Rachen nicht voll bekommen können, leben die einfachen Menschen im Elend. An der seit Jahren anhaltenden Wirtschaftskrise hat sich auch nach der Auswechslung der Notenbankchefin und des Finanzministers im Juni nichts geändert. Die Inflation liegt offiziell noch immer bei über 60 Prozent und dürfte in Wahrheit noch weit darüber liegen. Nicht nur, dass einfache Produkte wie Zwiebeln oder Kartoffeln zu Luxusgütern verkommen sind. Laut UNICEF lebt ein Drittel der Kinder im Land in Armut. Häufig müssen sie deshalb die Schule abbrechen und arbeiten gehen, um ihre Familien mitzuversorgen. Eine ganze Generation, aufgewachsen in einem psychisch belastenden Umfeld.

Die wirtschaftliche Not begünstigt auch die Zwangsverheiratung junger Mädchen. Dem Theologieprofessor Süleyman Uludağ, der findet, man dürfe seine Adoptivtochter heiraten, verlieh Präsident Erdoğan kürzlich eigenhändig einen Wissenschaftspreis. Aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen ist das Land in diesem Jahr offiziell ausgetreten. Femizide werden nicht aufgeklärt, Gerechtigkeit für die Opfer gibt es nicht.

Seit verschiedene südostasiatische Länder Importe von Plastikmüll untersagt haben, hat sich die Türkei zum internationalen Abfalleimer entwickelt. Das hat verheerende Auswirkungen auf Mensch und Natur. Sprich: für zwei Dinge, die der AKP nicht wichtig sind. Im kurdischen Erzincan platzte beim Goldabbau des kanadisch-türkischen Minenkonzerns Anagold Madencilik ein Rohr, und giftiges Cyanid floss in den Karasu-Fluss, eine Quelle des Euphrats, des längsten Flusses Westasiens. Konsequenz? Die Regierung belohnte den Konzern, indem sie ihm 7,2 Millionen US-Dollar an Schulden erließ.

Ähnlich katastrophal das Management des Erbebens vom 6. Februar: Offiziell soll es in der Türkei mehr als 50.000 Tote gegeben haben – gestorben, weil der Profit wichtiger war als sichere Wohnungen. Die Regierung war heillos überfordert und versuchte, vom eigenen Unvermögen abzulenken, sprach etwa von »Schicksal« oder »Gottes Willen«, als trüge sie selbst keine Verantwortung. Die Katastrophenschutzbehörde war ebenfalls unvorbereitet – denn sie war zu beschäftigt, die Taschen ihrer Funktionäre zu füllen. Durch das Erdbeben wurden Asbest und Quecksilber freigesetzt. Die Räumungsarbeiten ohne jegliche Vorsichtsmaßnahmen verursachen riesige Staubwolken, die schwere gesundheitliche Probleme mit sich bringen. In der Provinz Hatay, die mit am stärksten von den Erdbeben betroffen war, fehlt es in den Containerwohnungen aktuell an Strom, die Menschen frieren nun im Winter. Noch ist nicht viel wiederaufgebaut worden, doch eines steht jetzt schon fest: Die Jahrtausende alte Stadt Antakya wird nach dem Wiederaufbau ganz anders aussehen, denn die Regierung hat weitflächige Enteignungen durchführen lassen, um die Stadt nach dem Gusto reicher Touristen und Aasgeierinvestoren umzugestalten.

Zerstrittene Opposition

Was macht die bürgerliche Opposition in dieser Situation, in der es nicht an Gründen fehlt, die Menschen für sich zu gewinnen? Sie zerfleischt sich selbst und riskiert, bei den Kommunalwahlen im kommenden März sogar das zu verlieren, was sie noch in Händen hält: Großstädte wie Istanbul und Ankara. Vor allem die rechte İyi Parti arbeitet sich seit den Wahlen an der größten Oppositionspartei CHP ab und macht sie für die Niederlage verantwortlich. Dabei war es die Iyi-Chefin Meral Akșener selbst, die wegen Unstimmigkeiten durch das kurzfristige Verlassen der Oppositionsallianz das eigene Bündnis geschwächt hatte. Gleichzeitig steckt die Partei seit Wochen in einem Korruptionsskandal, in den Akșeners Sohn verwickelt sein soll.

Die CHP ist selbst schuld an dieser Lage: Sie hat geglaubt, eine Wahlallianz mit fünf rechten Parteien mache sie für deren Wählerklientel attraktiv. Das hat der CHP kaum Stimmen eingebracht, im Gegenteil hat die Partei so Mandate verloren. Ergebnis: das rechteste Parlament in der Geschichte der Türkei. Den Architekten dieser Politik, Kemal Kılıçdaroğlu, kostete die Wahlniederlage den Kopf, wenn auch ziemlich spät. Im November wurde er nach einem langen Kampf von der parteiinternen Opposition gestürzt. Neuer Chef der CHP ist seitdem Özgür Özel.

Auch für die Demokratische Partei der Völker (HDP) war das Wahlergebnis nicht zufriedenstellend, sie verlor stark an Stimmen. Gegen sie lief jedoch auch ein Terrorverfahren aus vorgeschobenen Gründen, weshalb die Parteikonten zunächst eingefroren wurden. Sie musste zu den Wahlen unter dem Banner der Grünen Linkspartei (YSP) kandidieren. Die kurzfristige Namensänderung kostete vermutlich Stimmen, ebenso wie die Strategie der bedingungslosen Unterstützung Kılıçdaroğlus. Kürzlich hat sie sich in Partei für Emanzipation und Demokratie der Völker (DEM ­Parti) umbenannt. Ein weiterer Dämpfer für die Partei in diesem Jahr war, dass ihr populärster Politiker, Selahattin Demirtaş, seine aktive Politkarriere an den Nagel gehängt hat, weil er von der Parteiführung und diese von ihm enttäuscht ist. Während Demirtaş von der Regierung weiterhin als politische Geisel im Gefängnis gehalten wird, ist der Mörder des armenischen Journalisten Hrant Dink, Ogün Samast, in diesem Jahr in die Freiheit entlassen worden.

Für kurdische Aktivisten im Inland hatte die Regierung nichts als Repression übrig. Vor Lynchkampagnen sind selbst Fußballklubs nicht gefeit, wie die Angriffe auf den Verein Amedspor in Bursa gezeigt haben. Kurdische Gebiete im Ausland wie Nordsyrien und die autonome Region Kurdistan im Irak sind beinahe täglich dem türkischen Staatsterrorismus ausgesetzt. Ob Ölraffinerien, Krankenhäuser oder Dörfer – nichts ist vor den Bomben Ankaras sicher. Ganz zu schweigen von der kurdischen Stadt Afrin im Nordwesten Syriens, die seit März 2018 von der Türkei besetzt gehalten wird. Die Gewalt gegen die lokale Bevölkerung hat ein solches Ausmaß angenommen, dass selbst der NATO-Partner USA in diesem Jahr Sanktionen gegen zwei mit der Türkei verbündete syrische Milizen (die Suleiman-Schah-Brigade und die Hamsa-Division) verhängten. Sie sollen kurdische Einwohner Afrins entführt und erpresst haben, um sie zur Flucht zu zwingen oder dazu, hohe Lösegelder für die Rückgabe ihres Eigentums oder Freilassung ihrer Familienangehörigen zu zahlen. Die Stadt wird weiterhin bewusst Schritt für Schritt arabisiert, um ihre Demographie zu verändern.