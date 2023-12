Angenehm gelassen

In gewissem Sinne hatten die neuen Nachrichtenmacher bei TVP Glück. Sie starteten über die Weihnachtsfeiertage, also in einer alles in allem »ruhigen« Nachrichtenlage. Insofern blieben kontroverse Themen zunächst die Ausnahme, und in eigener Sache lassen sich die neuen Nachrichten maximal zurückhalten. Beiträge um eine »lebendige Weihnachtskrippe« in Kraków liefern eher wenig Stoff für Streit. Aber schon bei einem anderen kirchenpolitischen Thema wie der Erlaubnis des Papstes, homosexuelle Paare zu segnen, war am Dienstag abend ein deutlich liberalerer Wind zu spüren als in den alten »Wiadomości«-Nachrichten: Ein mit der Neuerung erkennbar einverstandener jüngerer Geistlicher und ein schwules Paar kamen zu Wort, das hatte es auf TVP seit Jahren nicht gegeben.

Bei tagespolitischen Themen ist die Redaktion um parteipolitische Ausgewogenheit bemüht, und interessanterweise finden sich auch PiS-Vertreter, die dem neuen Medium, das ihre Partei bis aufs Messer bekämpft, etwas ins Mikrofon sagen. In einer Reportage über die gestiegenen Preise für Weihnachtskarpfen halten sich die auf dem Markt interviewten Kunden die Waage. Die einen schimpfen, die anderen finden die Erhöhungen nicht so schlimm. Es wirkte ein bisschen wie ein Volontärsfernsehen, in dem alle Autoren demonstrieren wollen, dass sie das, was sie über Ausgewogenheit gelernt haben, anzuwenden verstehen. Gut gemeint, aber nicht wirklich spannend.

Auslandsberichterstattung gibt es kaum, nur einmal eine Einblendung aus Brüssel über das Schicksal der in Polen erwarteten EU-Gelder – ordentlich gemacht. Kunststück: Das voll ausgestattete Nachrichtenstudio ist von PiSlern besetzt. In ihrer Not behelfen sich die Macher der neuen Sendung damit, Bilder aus dem internationalen Programmaustausch der öffentlich-rechtlichen Sender mit eigenem Text zu versehen. Da muss man nehmen, was man kriegt, und Ungleichgewichte bleiben nicht aus. Etwa am Dienstag, wo die Eröffnung des Karnevals im italienischen Putignano einen Raum einnimmt wie ansonsten Haupt- und Staatsaktionen. Zugegeben, die Bilder waren bunt und fröhlich.

Eine Erholung nach den aufgedrehten PiS-Moderatoren und ihrem durchgehend appellativen Sprechgestus ist Moderator Marek Czyż. Man merkt ihm an, dass er ein alter Hase ist, vor der PiS-Übernahme schon bei TVP tätig war und jetzt zurück am früheren Wirkungsort ist. Bei ihm klingt die neue Hauptnachrichtensendung »19.30« ein bisschen so wie die »Tagesthemen«, als Hajo Friedrichs sie noch präsentierte. Davon kann die Sendung nur profitieren. Und sie tut es: Die Eröffnungsausgabe schauten vier Millionen Haushalte, doppelt so viele wie zuvor die »Wiadomości«.