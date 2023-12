Lisi Niesner/REUTERS Sind seit Monaten auf Trab: Medizinisches Fachpersonal in Not (Berlin, 2.10.2023)

Sie hat das Stethoskop leger über die Schultern ihres kobaltblauen Kasacks gelegt, blickt düster und streckt ihre rechte Hand hüfthoch frontal nach vorne. Die Botschaft der medizinischen Fachkraft ist klar: »Diese Praxis wird kaputtgespart.«

Eines der Plakate der Initiative »Praxis in Not« des Virchowbunds, die an Eingängen, Portalen und in Wartezimmern hängen. Der Verband der niedergelassenen Ärzte hat samt Fachorganisationen zum Protest aufgerufen. Bundesweit bleiben tausende Hausarzt- und Facharztpraxen von Mittwoch bis Freitag geschlossen.

Die Gründe? Diana Michl klärt auf. »Die Spargesetze von Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei der ambulanten Patientenversorgung, die überbordende Bürokratie und der dramatische Fachkräftemangel«, sagte die Pressereferentin des Virchowbunds am Mittwoch jW. Hinzu komme die viel zu knappe Budgetierung für gesetzlich Versicherte. Die zwischen Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen verhandelten Jahresbudgets für die Praxen seien längst erschöpft. »Der Zero-Pay-Day begann Mitte November«, so Michl. Das heißt, rechnerisch erhalten Ärzte für behandelte Kassenpatienten keinen Cent mehr. Ins Kontor schlägt ferner die abgeschaffte Neupatientenregelung; die Aufnahme neuer Patienten wird nicht mehr extra bezuschusst. Praxen sind dem Virchowbund zufolge chronisch unterfinanziert, zumal die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) seit 30 Jahren unverändert geblieben ist.

Ein Zustand, der mobilisiert. »Die Resonanz ist sehr groß«, betonte Robert Schneider, Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands (Spifa), gleichentags auf jW-Nachfrage. Die Mehrheit der Verbandsmitglieder wolle »über die jetzigen Maßnahmen hinaus Protest organisieren«.

Praxis in Not Warnhinweise hängen an zahlreichen Orten ambulanter Versorgung

Eugen Brysch versteht das nicht. »Selbst die Gewerkschaft der Lokführer verzichtet zwischen Weihnachten und Anfang des neuen Jahres auf Streiks«, empörte sich der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz gegenüber jW. Die Aktion der Ärzte treffe vor allem alte und schwache Menschen. Und: Freiberufler würden nicht gegen ihre Kunden streiken, meint Brysch. »Patienten haben wohl nicht mal diesen Status.«

Minister Lauterbach, was sagt der? Es sei das gute Recht der Ärzte, für mehr Honorar und gegen Bürokratie zu demonstrieren, sagte sein Ressortsprecher zu jW. »Allerdings werden beide Probleme in einem Gesetz adressiert, über das wir Mitte Januar mit den Hausärzten sprechen werden.« Es bedürfe also keines Streiks, schon gar nicht angesichts der hohen Infektionslage.

Die Initiatoren des Protests widersprechen. Die Misere habe die hiesige Gesundheitspolitik zu verantworten. Lauterbach gefährde mit seiner Orientierung auf stationäre Krankenhäuser die ambulante Versorgungsstruktur der rund 100.000 dezentralen Vorortpraxen. »Diese für wenige Tage zu schließen, ist das kleinere Übel«, so der Virchowbund. Weil: Ändert sich nichts, wird es vielerorts zappenduster sein. Dann können auch die »Praxis in Not«-Plakate abgehängt werden. Für immer.