China verbietet Ausfuhr von Technologien zur Verarbeitung Seltener Erden

Ren Junchuan/Xinhua via ZUMA Wire/dpa Exklusiv chinesisch? Die Bayan-Obo-Mine für seltene Erden in der Inneren Mongolei

Beijing. Die Volksrepublik China hat am Donnerstag die Ausfuhr von Technologien zur Gewinnung und Trennung Seltener Erden verboten. Das Land nennt unter anderem den Schutz der nationalen Sicherheit als Grund für den Schritt. Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Elementen, die unter anderem bei der Herstellung von Magneten zum Einsatz kommen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil von E-Autos, Windturbinen und Elektronik.

Das Verbot dürfte sich am stärksten auf die sogenannten Schweren Seltenen Erden auswirken, in Elektromotoren, medizinischen Geräten und Waffen verwendet werden. Für die Veredelung besitzt China faktisch ein Monopol. Auch wenn Seltene Erden weltweit viel häufiger vorkommen als es der Name vermuten lässt, ist ihre Förderung aufwendig und fest in chinesischer Hand. Gleichzeitig steigt mit dem Umbau zu einer weniger CO2-intensiven Wirtschaft die Nachfrage.

Mit der jüngsten Exportverschärfung baut China seine Vorherrschaft über mehrere strategische Metalle aus. Im Oktober führte Beijing etwa Exportkontrollen für Graphit ein. China ist der weltgrößte Graphitproduzent und verarbeitet außerdem mehr als 90 Prozent der weltweiten Graphitmenge zu Material, das in praktisch allen Elektroautobatterien verwendet wird. (Reuters/jW)