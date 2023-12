EU will Schutz für Wölfe lockern

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Brüssel. Die Europäische Kommission will die Schutzregeln für Wölfe lockern. Der Status solle von »streng geschützt« auf »geschützt« gesenkt werden, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Die Jagd auf Wölfe soll damit erlaubt werden, sofern dadurch nicht der Erhalt von Populationen gefährdet wird. Die Dichte der Wolfsrudel sei in einigen Regionen zu einer echten Gefahr geworden, insbesondere für die Nutztierhaltung, begründete Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Vorstoß. in 23 Mitgliedstaaten lebten mehr als 20.000 Wölfe in wachsenden Rudeln mit Welpen. In aller Regel wachsen die Populationen, vergrößern sich die Streifgebiete. In Deutschland wurden 2022 mehr als 4.000 Nutztiere durch Wolfsübergriffe getötet oder verletzt. Dem Vorschlag der Kommission müssten mindestens 15 EU-Staaten zustimmen, die mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung repräsentieren. Ob die Bundesregierung den Vorstoß unterstützt, blieb am Mittwoch unklar. Umweltministerin Steffi Lemke hatte sich zuletzt gegen die Absenkung des Schutzstatus für Wölfe ausgesprochen. Vom Deutschen Jagdverband wurde Lemke am Mittwoch aufgerufen, »sich nicht weiter hinter dem europäischen Naturschutzrecht zu verstecken«. Von der Leyen geht es um »die Lebensgrundlage der Landbevölkerung«. Sie hat in ihrer niedersächsischen Heimat schlimme Erfahrungen mit Meister Isegrim gemacht. Im September 2022 riss ein Grauwolf dort ihr 30 Jahre altes Pony Dolly. (dpa/jW)