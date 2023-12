Washington will »gezielteres« Vorgehen in Gaza

Jacquelyn Martin/AP Pool/dpa Zumindest öffentlich keine Blankovollmacht für Netanjahu mehr: Antony Blinken (Mitte) in Tel Aviv (17.10.2023)

Washington. Angesichts des rapiden internationalen Reputationsverlustes der israelischen Regierung vor dem Hintergrund der humanitären Katastrophe im Gazastreifen legt Washington verstärkt Wert darauf, öffentlich als mäßigender Akteur wahrgenommen zu werden. US-Außenminister Antony Blinken hat am Mittwoch erneut »gezieltere« militärische Operationen Israels im Gazastreifen verlangt. »Wir erwarten und wollen eine Verlagerung zu gezielteren Operationen mit einer geringeren Anzahl von Kräften sehen, die sich wirklich auf die Führung der Hamas, das Tunnelnetzwerk (...) konzentrieren«, sagte er in Washington. Wenn das geschehe, werde auch die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen zurückgehen. Die US-Regierung hatte diese Erwartung bereits in der vergangenen Woche nach dem Besuch des Nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan in Israel geäußert. (dpa/jW)