Inna Varenytsia/Reuters Im Schützengraben: Ukrainische Soldaten in der Schlacht um Bachmut (15.12.2023)

Berlin. Das ukrainische Militär bittet nach Worten von Präsident Wolodimir Selenskij um die Mobilisierung von 450.000 bis 500.000 zusätzlichen Soldaten. Hochrangige Militärs und Regierungsvertreter hätten »diese sehr heikle Frage« bereits erörtert, sagte Selenskij am Dienstag vor der Presse in Kiew. Nun werde sich das Parlament damit befassen. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen. »Das ist eine sehr ernste Zahl«, sagte Selenskij. Er benötige weitere Argumente. »Denn erstens ist es eine Frage von Menschen, zweitens ist es eine Frage der Fairness, es ist eine Frage der Verteidigungsfähigkeit, und es ist eine Frage der Finanzen.« Hintergrund der Überlegungen zur Truppenverstärkung ist eine festgefahrene Situation an der Front. Nach seiner Gegenoffensive der vergangenen Monate hat Kiew kaum Fortschritte vorzuweisen. (Reuters/jW)