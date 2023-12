BRD: Bewährung für DHKP-C-Mitglied

Marijan Murat/dpa

Stuttgart. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat einen 55jährigen Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft wegen Mitgliedschaft in einer »ausländischen terroristischen Vereinigung« zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Nach der Beweisaufnahme zeigte sich das Gericht am Montag überzeugt, dass der Mann in der antiimperialistischen Revolutionären Volksbefreiungspartei – Front DHKP-C aktiv war. Der Verurteilte muss neben der Bewährungsstrafe 1500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Der Verurteilte war nach den Feststellungen des Gerichts im »Komitee Mannheim« in Kenntnis der Ziele, Programmatik und Methoden der DHKP-C aktiv. Der Mann war von 2014 bis 2019 in der Gruppe aktiv, trat dann aber aus. Erst am Ende der Beweisaufnahme gestand er dem Gericht zufolge, »Anhänger« der DHKP-C gewesen zu sein und gewusst zu haben, dass diese verboten ist. (AFP/jW)