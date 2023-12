Phoenix. Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketballliga NBA einen Erfolg zu Weihnachten gefeiert. Bei den Phoenix Suns gewann Dallas ein lange offenes »Christmas Game« mit 128:114. Das Spiel stand ganz im Zeichen des slowenischen Superstars Luka Dončić. Der Guard trug Dallas mit überragenden 50 Punkten und 15 Assists zum Sieg, er erzielte dabei starke acht Dreier. Mit einem seiner Dreier übertraf der 24jährige bereits im ersten Viertel die Marke von 10.000 Karrierepunkten in der NBA. Er steht beim Erreichen dieses Meilensteins in einer Reihe mit NBA-Legenden wie Kobe Bryant, Kevin Durant und Carmelo Anthony, die dies ebenfalls im Alter 24 Jahren schafften.(sid/jW)