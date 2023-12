Philipp Schmidli/KEYSTONE/dpa Hoffnung der Altherrenriege: Pius Paschke

Skisprungopa, Spätzünder, frisierter Oldtimer: Skispringer Pius Paschke kann über die vielen Sprüche über sein Alter lachen. Mit dem Etikett »Mitfavorit für die Vierschanzentournee« kann sich der 33jährige allerdings trotz seines Coups in Engelberg nicht so recht anfreunden. »Na klar, mein Selbstvertrauen ist so hoch wie noch nie. Aber ich lasse das alles lieber einfach auf mich zukommen«, sagt Paschke, der aktuell seinen späten Frühling erlebt, dem Sportinformationsdienst. Bei der Tourneegeneralprobe in der Schweiz flog der Polizeiobermeister zu seinem ersten Sieg. Als Dritter des Gesamtweltcups ist er nun automatisch ein Anwärter auf den Goldadler.

Für Paschke spricht seine ungeheure Konstanz: In den bislang acht Wettkämpfen des Winters belegte er die Ränge zwei, vier, sechs, sieben, fünf, acht, eins und drei. Damit landete er als einziger Springer immer unter den besten acht – nicht einmal der österreichische Favorit Stefan Kraft mit seinen fünf Siegen aus acht Springen kann da mithalten.

»Es wäre keine Überraschung, wenn sich Pius auch während der Tournee in Podestnähe bewegt«, sagt der viermalige Weltmeister Martin Schmitt: »Das zeigt, was man im höheren Sportleralter noch zu leisten imstande ist.« Es gibt genügend Vorbilder: Der Pole Kamil Stoch war bei seinem Triumph vor drei Jahren ebenfalls 33. Ältester Sieger ist noch immer der Österreicher Sepp Bradl mit 35.

Paschke absolvierte erst mit 27 Jahren seine erste komplette Tournee. Andere wie der Österreicher Gregor Schlierenzauer hatten sie in diesem Alter schon zweimal gewonnen. Paschke sprang nur mit: Platz 20 im Winter 2019/20 ist noch immer sein bestes Tournee-Ergebnis, vergangenen Winter landete er auf dem 30. Rang.

Stefan Kraft wurde vor einem Jahr Sechster, weil er zum fünften Mal in Folge in Garmisch scheiterte. Diesmal hat der 30jährige jedoch beste Aussichten, seinen zweiten Gesamtsieg nach 2014/15 zu holen: In acht Springen schaffte er es nur in Engelberg, wo er auf Rang neun flog, nicht aufs Podest. Bei den einst als »Deutsch-Österreichische Springertournee« gegründeten »Four Hills« wird er von seinen ebenfalls starken Landsmännern Jan Hörl und Daniel Tschofenig flankiert.

Die Deutschen machen sich vor allem wegen Karl Geiger und Andreas Wellinger Hoffnungen auf den ersten Gesamtsieg seit 22 Jahren. Wellinger stand in der bisherigen Saison viermal auf dem Podest, Geiger gewann doppelt in Klingenthal. Für Paschke ein Vorteil, denn für ihn gilt: Alles kann, nichts muss. »Ein Weltcupsieg macht ihn noch nicht zum Favoriten«, sagt auch der viermalige Gesamtsieger Jens Weißflog: »Aber es kann immer einen Zufallstourneesieger geben, ich erinnere nur an Thomas Diethart.« Der Österreicher war 2013 sogar ohne einen einzigen Podestplatz zur Tournee gereist – und räumte ab.