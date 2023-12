Die Londoner Polizei hat wegen eines abgebauten Stoppschilds mit einem mutmaßlichen Kunstwerk von Banksy einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei am Sonntag wegen des Verdachts auf Diebstahl und Sachbeschädigung festgenommen worden, teilte die Metropolitan Police mit. Ein erster Verdächtiger war bereits am Sonnabend festgenommen, anschließend aber auf Kaution freigelassen worden. Auf dem Stoppschild waren drei Drohnen zu sehen. Kurz nachdem sich Banksy am Freitag auf seinem Instagram-Account zur Urheberschaft bekannt hatte, hatten zwei Männer das Stoppschild öffentlich mit einem Bolzenschneider abmontiert. (dpa/jW)