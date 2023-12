Rapid Eye Movies Die große Freiheit: Ausreißer Joey (Richie Andrusco)

»Unsere Nouvelle Vague wäre nie entstanden«, so gab François Truffaut 1960 in einem Gespräch mit der Zeitschrift The New Yorker zu Protokoll, »ohne den jungen Amerikaner Morris Engel, der uns mit seinem feinen Film ›Little Fugitive‹ den Weg zu unabhängiger Filmproduktion gewiesen hat.« Dieses Spielfilmdebüt, das beim Festival von Venedig 1953 den Silbernen Löwen gewann und dessen Drehbuch im Folge­jahr für den Oscar nominiert wurde, war abseits der Filmindustrie für läppische 25.000 US-Dollar produziert worden. Um nahezu unbemerkt an belebten New Yorker Originalschauplätzen drehen zu können, hatte Engel, der als Fotograf in Diensten der US-Navy unter anderem die Landung in der Normandie dokumentiert hatte, eine für den Kriegseinsatz entwickelte 35-Millimeter-Filmkamera mit einem Freund so umgebaut, dass er sie vor den Bauch schnallen konnte. Die Aufnahmen, die damit gelangen, wirkten so unvermittelt und diskret, dass »Little Fugitive« später sogar von legendären Dokumentarfilmern wie D. A. Pennebaker oder Albert Maysles als Inspirationsquelle für die ersten eigenen Arbeiten genannt wurde.

Gemeiner Streich

Folgerichtig verdankt der anhaltende Zauber dieses Films sich unter anderem dem Umstand, ein New Yorker Zeitdokument zu sein. Die lockere Handlung beginnt in Großstadtstraßen, in denen Kinder Baseball spielen, ohne vom spärlichen Autoverkehr gestört zu werden. Dabei stellt sich der siebenjährige Joey naturgemäß ungeschickter an als sein Bruder Lennie, der an diesem Tag zwölf Jahre alt geworden ist und es als Bürde empfindet, den Jüngeren ständig im Schlepptau zu haben. Entsprechend groß ist Lennies Vorfreude auf den nächsten Tag, an dem er nur mit seinen gleichaltrigen Freunden nach Coney Island, in den dortigen Vergnügungspark, und zum angrenzenden Badestrand im Süden Brooklyns fahren will. Um so größer ist wiederum seine Enttäuschung, als die verwitwete Mutter kurzfristig über Nacht zu einem Krankenbesuch bei der Oma aufbrechen muss, weshalb Lennie auch am Folgetag zu Hause bleiben und Joey hüten soll. Lennies Freunde spielen dem Dreikäsehoch daraufhin einen gemeinen Streich: Um Joey abzuschütteln, reden sie ihm nach aufgeregtem Hantieren mit einem Luftgewehr ein, er hätte versehentlich seinen Bruder erschossen. Erschrocken nimmt der Knirps mit der nächstbesten U-Bahn Reißaus und landet prompt – in Coney Island.

Dort sind fast drei Viertel des Geschehens angesiedelt, was Engel Gelegenheit bietet, mit seiner Kamera in die Menschenmassen einzutauchen, die sich bei Sommerhitze so harmlosen wie vulgären Zeitvertreiben hingeben. Dabei atmen die Bilder des 1918 geborenen New Yorkers jene unsentimentale Sympathie für einfache Mitbürger aller Couleur, die bereits seine Fotografie ausgezeichnet hatte. Zu dem Metier war er in der örtlichen Photo League gestoßen, einer lockeren Kooperative engagierter Fotografen, die mittelbar aus der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH) hervorgegangen war und sich schließlich 1951 unter dem Druck des McCarthyismus hatte auflösen müssen.

Zum Beruf indes hatte er die Fotografie gemacht, als er ab 1940 für das neugegründete, dezidiert linkspopulistische Lokalblatt PM Daily arbeitete. Bereits für diese Tageszeitung, die der Fotografie vor allem in ihren Sonntagsausgaben so breiten Raum bot, dass einzelne Bilder ganze Seiten einnehmen und Sequenzen sich über ein halbes Dutzend Seiten erstrecken konnten, hatte Engel regelmäßig Kinder abgelichtet. Ein wiederkehrendes Thema war der Alltag an verschiedenen Schulen der Stadt, aber er beobachtete Kinderspiele auch abseits der Schulhöfe. Als 1942 erstmals ein Pulitzer-Preis für Fotografie vergeben wurde, war Engel gleich mit einem Bild aus einer im Vorjahr entstandenen Serie nominiert, die in gewisser Weise den ersten Akt von »Little Fugitive« vorwegnahm: Sie zeigte präpubertäre Jungs beim Hantieren mit Spielzeuggewehren, wobei der begonnene Weltkrieg ihnen Anlass bot, auf unbebauten Freiflächen Erschießungen zu simulieren. Die allererste Serie, die Engel in PM veröffentlichte, widmete sich wiederum im Juli 1940 dem Strandgetümmel in Coney Island.

Lyrischer Realismus

Wenn in den vielen Szenen von »Little Fugitive«, die Joey zunächst im Vergnügungspark zeigen, nie auffällt, dass keine Passanten in die Kamera starren, mag das zum Teil schlicht daran liegen, dass die oben skizzierte Kamerakonstruktion auf die Augenhöhe eines Siebenjährigen ausgerichtet ist. Zwischen Karussells und Fressbuden reicht der enge Bildausschnitt den umstehenden Erwachsenen zumeist kaum bis zum Hals. Dass die Sonnenhungrigen, die in den folgenden Strandszenen bis zum Bildrand dicht gedrängt im Sand herumlümmeln, die Kamera ebenfalls zu ignorieren scheinen, ist indes nur damit zu erklären, dass Engel sich bereits ein gutes Jahrzehnt vorher in ähnlichen Situationen ein Höchstmaß an Unauffälligkeit angewöhnt hatte.

Im Hauptberuf war auch seine Ehefrau Ruth Orkin Fotografin, die mit ihm und Koproduzent Ray Ashley gemeinsam für die Regie des Films und für das Drehbuch verantwortlich zeichnete. Ihr Script mag bloß ein Vorwand für das Einfangen hinreißender Alltagsimpressionen gewesen sein, doch es dürfte entscheidend zum singulären filmhistorischen Status von »Little Fugitive« beigetragen haben. Die klare Gliederung in vier etwa gleichlange Segmente und die Entwicklung dünner Erzählfäden mittels ebenso einfacher wie subtiler dramaturgischer Mittel (zu denen etwa gekritzelte Botschaften an Wänden und auf Holzstegen gehören) ermöglichen zwar nicht die Analyse gesellschaftlicher Zusammenhänge, die die Photo League noch zum Ziel hatte. Aber sie ergeben ein Handlungsgerüst, das leicht genug ist, um einem lyrischen Realismus großzügigen Raum zu lassen, und zugleich solide genug, um ohne die im US-Erzählkino sonst obligatorischen Genrekonventionen auszukommen.