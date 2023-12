Niharika Kulkarni/REUTERS Weit weg von Raumfahrt oder Chiptechnologie: Transport von Agrarprodukten in Mumbai (8.2.2023)

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Indien durch den verstärkten Kauf von russischem Öl und seine wachsende Rolle in der BRICS-Allianz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Beides wird allgemein als wachsende Fähigkeit Indiens interpretiert, sich dem Diktat des Westens zu widersetzen. Verstärkt wird dieses Bild durch den Aufstieg einiger mächtiger Monopole in Indien und die ehrgeizigen Ankündigungen der Regierung in Neu-Delhi in bezug auf Raumfahrtprogramme oder die Chipindustrie. In bürgerlichen Kreisen gilt das Land als aufstrebende Wirtschaftsmacht, in der kommunistischen Bewegung entweder als antiimperialistische Kraft oder als selbst imperialistisch. Eine genauere Analyse der indischen Wirtschaft ergibt ein komplexeres Bild.

Nach der Unabhängigkeit 1947 bauten die herrschenden Klassen Indiens einen Wohlfahrtsstaat auf, indem sie staatliche Unternehmen gründeten, die Industrialisierung einleiteten, eine gewisse Abkopplung vom Westen betrieben und die nationale Souveränität durchsetzten. In den folgenden Jahrzehnten erstarkte die Bourgeoisie und entwickelte den Appetit, die Staatsbetriebe zu übernehmen. Gleichzeitig drängte ausländisches Kapital in weite Teile der indischen Wirtschaft. Eine Zahlungsbilanzkrise und der Zusammenbruch der Sowjetunion wurden genutzt, um ab 1991 eine Liberalisierung der indischen Wirtschaft durchzusetzen. Im Rahmen dieser Politik wurden die Wirtschaft für die imperialistische Ausplünderung geöffnet, der öffentliche Sektor kaputtgespart und damit die Voraussetzungen für die Privatisierung geschaffen.

Was das Land seither erlebt, ist – von Gegenentwicklungen in einzelnen Sektoren abgesehen – eine Deindustrialisierung. Ein Beispiel ist die staatliche Eisenbahn, der zweitgrößte »Arbeitgeber« des Landes: Ihre Privatisierung hat dazu geführt, dass Bahnhöfe und Strecken in entlegenen Winkeln des Landes als unrentabel abgebaut werden. Gleichzeitig wird das Bahnfahren für die breite Bevölkerung immer unerschwinglicher, da die Fahrpreise drastisch steigen. Und die Produktion von Eisenbahnwaggons wird in die USA verlagert, was zu einem Rückgang der Industrieproduktion führt. Die Eisenbahn ist das Rückgrat der indischen Wirtschaft, mit ihrer Zerstörung gehen Massenentlassungen einher, die industriellen Verbindungen des Landes werden unterbrochen.

Auch der Stromsektor wurde privatisiert. Da es für die Unternehmen aufgrund der steigenden Strompreise immer schwieriger wird, rentabel zu arbeiten, gibt es hier ebenfalls Massenentlassungen. Die gleiche Tendenz ist in fast allen Sektoren der indischen Wirtschaft zu beobachten: Kommunikation, Transport, Gesundheit, Bildung, Finanzen, Banken, Wohnungsbau etc. Die Kaufkraft der indischen Massen ist in den letzten drei Jahrzehnten drastisch gesunken. Die Profite werden zunehmend in die imperialistischen Länder transferiert, was die Deindustrialisierung weiter verstärkt.

Besonders gravierend ist die Krise im Agrarsektor, ausgelöst durch den Abbau der staatlichen Unterstützung und die Öffnung des Sektors für den Weltmarkt. Seit 1997 haben mehr als 300.000 Bauern wegen Verarmung Selbstmord begangen. In den ersten zwei Jahrzehnten nach der Liberalisierung ist die Zahl der Landwirte um 15 Millionen zurückgegangen.

Die Entwicklung erklärt den Aufstieg des Hindufaschismus in Indien. Das Erstarken dieser Kräfte wird sowohl von indischen Kapitalisten als auch von Imperialisten unterstützt, die ansonsten in einer sich stetig verschärfenden Krise verfeindete Konkurrenten sind. Sie haben den Kapitalismus in eine Sackgasse geführt, und keine Antwort als die Entfesselung von Gewalt gegen den Widerstand der Arbeiterklasse und anderer antiimperialistischer Kräfte.

Die Communist Party of India (Marxist) beschreibt das heutige Indien als »untergeordneten Verbündeten des Imperialismus«. Das Land sei weit davon entfernt, eine wirtschaftliche Supermacht zu werden, und befinde sich auf dem Weg der Deindustrialisierung, der Zerstörung der Produktivkräfte, der Rückkehr zur Kolonialpolitik und der Nutzung als Hinterhof für die Bereicherung der Imperialisten.