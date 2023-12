Nebelkerzenhalter des Tages: Rolf Mützenich

Political-Moments/imago Füllt traditionell die Rolle der »Taube« im parlamentarischen Ensemble der Sozialdemokratie aus: Rolf Mützenich im Reichstag (Berlin, 12.12.2023)

Krieg ist offiziell nur dann, wenn ihn andere führen. Wie irritiert reagierte da der liberale Mainstream, als der Verwaltungschef im Bendlerblock, Boris Pistorius (SPD), öffentlich eine »kriegstüchtige« Gesellschaft einforderte. Was, wenn das Publikum ihn beim Wort nimmt und die SPD in Umfragen weiter abstürzt? Schließlich finden »robuste« Einsätze der Bundeswehr und indirekte Kriegsbeteiligung keine Mehrheit – erst recht nicht im Osten der BRD, wo 2024 drei Landtagswahlen anstehen. »Wir sollten uns nicht allein mit Krieg befassen, sondern auch damit, wie Kriege beendet werden können«, intervenierte also Rolf Mützenich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vom Dienstag. »Wir sollten es nicht so formulieren, dass wir Deutschland zum Krieg ertüchtigen müssen, sondern dass wir verteidigungsfähig sein müssen.« Dass dies »zwar dasselbe« sei, aber »netter« klinge, fiel dem NATO-Apologeten Carlo Masala am Dienstag auf X (ehemals Twitter) auf. Solchen Spezialexperten kann Mützenich nichts vormachen.

Er brachte noch eine Nebelkerze mit: »Wer, wenn nicht Demokratinnen und Demokraten, sollte darauf achten, nicht den Krieg zu definieren, sondern wie wir zu friedlichen Verhältnissen kommen?« Die Älteren erinnern sich: In etlichen Bundespressekonferenzen hatte die Regierung herumlaviert, ob im letztlich 20 Jahre lang von der NATO besetzten Afghanistan Krieg herrsche oder das von den dort kriegenden bzw. bekriegten Menschen nur so empfunden werde.

Mehr Rauch zu pusten als das Oberhaupt der katholischen Kirche ist jedenfalls auch eine Leistung Mützenichs. Der Papst geißelte in seiner Weihnachtsansprache die Rüstungsindustrie als das, was sie ist: Kriegsprofiteur. »Um nein zum Krieg zu sagen, muss man nein zu den Waffen sagen«, sagte Franziskus am Montag in Rom.