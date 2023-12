Borja Suarez/Reuters Mitglieder der Sahraui-Gemeinschaft in Spanien protestieren in Las Palmas auf Gran Canaria gegen die Westsahara-Politik Madrids (26.3.2022)

Vergangene Woche mussten Sie Indonesien verlassen, als Sie dort mit dem Fahrrad im Rahmen einer Solidaritätskampagne für die Westsahara unterwegs waren. Was genau ist passiert?

Sanna Ghotbi: Wir sind seit Mai 2022 mit dem Fahrrad unterwegs, und Indonesien war das 18. Land, das wir bereisten. Wir sind von Japan aus auf Bali angekommen und dann nach Java übergesetzt. Einen Monat lang hatten wir unsere Kampagne durchgeführt mit Universitätsvorlesungen, öffentlichen Veranstaltungen und Interviews. Dann erfuhren wir plötzlich, dass die Geheimpolizei hinter uns her war. Am selben Tag wurde unsere Visumverlängerung gestrichen, so dass wir Indonesien verlassen mussten.

Was ist denn das Ziel Ihrer Kampagne?

Benjamin Ladraa: Unser Ziel ist ganz allgemein, das Bewusstsein für die größte verbliebene Kolonie in der Welt, die Westsahara, zu schärfen. Nur wenige Menschen wissen von dem dortigen Konflikt und den alltäglichen Menschenrechtsverletzungen. Unser Ziel in Indonesien war es, ein Solidaritätsnetzwerk für die Westsahara zu schaffen, damit sich die Indonesier bei ihrer Regierung dafür einsetzen können, dass sie die Besatzungsmacht Marokko nicht länger unterstützt.

Leute, die Sie getroffen haben, hatten auch Probleme mit der Polizei.

B. L.: Ja, es gab einige, deren Wohnungen durchsucht und die verhört wurden, weil die Geheimpolizei dachte, sie wüssten, wo wir waren. Wir können die Namen nicht nennen, weil sie Angst um ihre Sicherheit haben.

Was, glauben Sie, war der Grund dafür, dass Sie daran gehindert wurden, Ihre Tour fortzusetzen?

S. G.: Wir glauben, dass es die marokkanische Regierung war, die Druck auf die indonesischen Behörden ausgeübt hat, um unsere Kampagne zu stoppen, weil Marokko nicht möchte, dass jemand auf die unrechtmäßige Besetzung der Westsahara aufmerksam macht.

Es ist also nicht nur so, dass Indonesien Timor-Leste besetzt hatte, so wie Marokko große Teile der Westsahara besetzt hält, sondern Jakarta und Rabat arbeiten auch zusammen?

S. G.: Die Besetzung von Timor-Leste 1975 wies viele Ähnlichkeiten mit der Westsahara auf. Indonesien hält außerdem immer noch Westpapua besetzt und begeht dort einen langsamen Völkermord an der indigenen Bevölkerung. Während unseres Aufenthalts in Indonesien erfuhren wir, dass Marokko drohe, wenn Indonesien Gespräche über die Westsahara zulasse, werde man umgekehrt Westpapua thematisieren.

Auch muss man wissen, dass Indonesien aus Marokko Phosphat bezieht. In der besetzten Westsahara befindet sich eine der größten Phosphatminen der Welt. Da Marokko nicht angibt und Indonesien nicht darauf achtet, woher genau das Phosphat stammt, ob aus Marokko selbst oder der Westsahara, ist es möglich, dass Indonesien in der Westsahara gestohlene Ressourcen kauft.

Welche Erfahrungen haben Sie zuvor in anderen Ländern gemacht? Ist Indonesien das erste Land, in dem Sie Schwierigkeiten hatten?

B. L.: Wir haben in den 17 anderen Ländern, die wir besucht haben, zahlreiche Veranstaltungen organisiert. Wir interviewten kurdische Menschenrechtsaktivisten und verfolgte Journalisten in der Türkei und nahmen an der alternativen Konferenz zum G7-Treffen in Hiroshima teil. Doch nirgendwo sonst wurden wir von der Polizei verfolgt oder gezwungen, das Land zu verlassen. Zuvor waren Drohungen hauptsächlich online durch marokkanische Trolle erfolgt. Ansonsten bestanden die Schwierigkeiten in der körperlichen Herausforderung sowie darin, den Menschen einen Konflikt zu vermitteln, der ihnen zuvor unbekannt war.

Was werden Sie als nächstes tun?

B. L.: Wir sind gerade dabei, unsere Kampagne in Indonesien online abzuschließen. Die Fahrradtour wird im Februar fortgesetzt und von Italien über die Schweiz, Frankreich, Andorra, Spanien und Portugal schließlich nach Algerien und in die sahrauischen Flüchtlingslager führen.