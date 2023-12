Marko Djurica/REUTERS Wieder ein vom Ausland geplanter Umsturzversuch? Anhänger der Opposition am Sonntag in Belgrad (24.12.2023)

Auch am Montag haben in der serbischen Hauptstadt Belgrad mehrere tausend Menschen protestiert. Sie werfen der Regierung Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen Mitte Dezember vor. Studenten versammelten sich zu einer sechsstündigen Blockade, am Abend hielt der Anführer der Oppositionskoalition »Serbien gegen Gewalt« (SPN) eine Ansprache vor dem Belgrader Polizeipräsidium und forderte Aufklärung über die tags zuvor Verhafteten. Am Sonntag hatten sich Tausende vor der Stadtversammlung zusammengefunden, um Neuwahlen zu fordern. Dabei hatten einige Demonstranten versucht, das Gebäude gewaltsam zu stürmen. Die Polizei war in Massen eingetroffen und hatte Pfefferspray und Knüppel benutzt, um die Menschen auseinanderzutreiben. Dabei sollen insgesamt 38 Personen festgenommen worden sein, mehrere wurden verletzt. Für Dienstag abend waren erneute Proteste angekündigt.

»Es ist keine Revolution im Gange«, kommentierte der serbische Präsident Aleksandar Vučić das Geschehen am Montag. Vielmehr handele es sich um eine »versuchte Farbenrevolution«. Er und Premierministerin Ana Brnabić gaben an, sowohl vom serbischen als auch dem russischen Geheimdienst über Pläne »gewisser Akteure« informiert worden zu sein, das Rathaus zu überfallen, um die Regierung zu stürzen. Dabei behauptete Vučić, es habe sich um nur 1.195 Demonstranten gehandelt – beim Anblick der Bilder ist diese Zahl zwar definitiv zu niedrig, gleichzeitig war ein Massenandrang jedoch ausgeblieben.

Vučić nutzte die Gelegenheit, um gegen die liberale, proeuropäische Opposition auszuteilen, und bezeichnete die Koalition »Serbien gegen Gewalt« selbst als gewalttätig. Diese wies jede Kritik von sich und stellte die Gegenbehauptung auf, der Präsident habe Hooligans entsandt, um die Proteste eskalieren zu lassen. Fest steht, dass die diesjährigen Proteste zwar friedlich abliefen, sich die politische Situation seit der Wahl jedoch stark aufgeladen hat.

Ausgangspunkt der jetzigen Zuspitzung sind die Parlaments- und Kommunalwahlen vom 17. Dezember. Vučićs konservativer Regierungsblock SNS hatte diese laut offiziellen Angaben mit rund 47 Prozent der Stimmen gewonnen, während die liberale Opposition auf rund 23 Prozent kam. Allerdings hat die Internationale Wahlbeobachtungsmission (IEOM) angemerkt, dass es gewisse Unstimmigkeiten gegeben habe, wie beispielsweise eine ungleiche Medienpräsenz der verschiedenen Parteien zugunsten des SNS. Viele Beamte im Land gaben außerdem an, auf der Arbeit genötigt worden zu sein, für die SNS zu stimmen oder sogar Wahlwerbung zu betreiben. Die Opposition behauptete, dass ein Bus 40.000 Menschen nach Belgrad gebracht habe, um dort gegen geltendes Recht zu wählen und damit die Sitzverteilung im Stadtrat zugunsten der SNS zu beeinflussen. Dafür gibt es bisher jedoch keine handfesten Beweise. Zwar kursierten in sozialen Netzwerken Videos von Bussen. Ob es sich dabei aber wirklich um so viele Menschen gehandelt hat und ob diese tatsächlich kein Anrecht hatten, in Belgrad zu wählen, bleibt unbewiesen. Dass es einen Betrug gegeben hat, ist möglich. Die Frage ist jedoch, wie umfangreich und entscheidend dieser gewesen sein mag.

Analytiker gehen davon aus, dass die Regierungskoalition vor allem außerhalb Belgrads weiterhin dominierende Kraft ist. Zweifel bestünden eher im Fall der Hauptstadt, in der sich eine größere Anzahl von Liberalen und Intellektuellen nicht durch die SNS vertreten sieht. Gleichzeitig hat die liberale Opposition keine ernsthafte Alternative anzubieten. Bereits 2008 bis 2013 war einer der führenden Liberalen, Dragan Đilas, Bürgermeister Belgrads. Er ist als »Tycoon Đilas« im Kopf geblieben, der zu jener Zeit trotz wirtschaftlicher Probleme im Land ein privates Vermögen aufbaute. Hinzu kommt, dass die SPN mit der faschistischen Nada-Koalition zusammenarbeiten möchte, deren Sprecher Miloš Jovanović 2021 auf einer Sitzung gesagt hatte, die Monarchie gehöre zur serbischen Kultur und müsse daher wieder in den Staat integriert werden. Für die einfache Wählerschaft klingt dieses Zusammenspiel nach Korruption und Nationalismus – warum also nicht direkt für die bereits bekannte SNS stimmen. Da weiß man zumindest, was man hat.