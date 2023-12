Rene Priebe/dpa Weitere Einsatzkräfte sichern den Tatort am Sonnabend in Mannheim ab

In Mannheim ist am Sonnabend erneut ein offenbar psychisch erkrankter Mann von Beamten getötet worden. Auf der Straße vor seinem Haus gaben Polizisten vier Schüsse auf den 49 Jahre alten Ertekin Ö. ab, weil er mit einem Messer in der Hand auf sie zugegangen sein soll. Der männliche Deutsche starb wenig später im Krankenhaus. Der Vorgang weist Parallelen zu vielen Fällen dieser Art auf, darunter dem eines psychisch Erkrankten, der am 2. Mai 2022 in der Mannheimer Innenstadt von zwei Beamten bei seiner Festnahme so brutal traktiert wurde, dass er starb. Ein Gerichtsverfahren gegen diese beiden Polizisten soll Mitte Januar beginnen.

Nach Angaben der Polizei hatte Ertekin Ö. selbst die Behörde kontaktiert und angegeben, eine Straftat begangen zu haben. Als eine Streife mit drei Beamten eintraf, soll der 49jährige diese vor dem Haus, in dem er wohnte, erwartet haben. Auf Videos, die im Internet kursieren, ist zu sehen, wie Ö. mit freiem Oberkörper auf der Straße steht, in mehreren Metern Entfernung von den Beamten, die ihre Waffen auf ihn richten. Als er zwei Schritte auf sie zumacht, fallen vier Schüsse, und der Mann bricht zusammen. Zu sehen ist noch, wie die Beamten dem Schwerverletzten Handschellen anlegen. Zu Hintergründen des Vorgangs machte die Polizei keine Angaben. Einen Streit habe es ersten Erkenntnissen nach aber nicht gegeben, sagte ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag äußerte die 18 Jahre alte Tochter des Getöteten gegenüber dem SWR Kritik an der Polizei. Ihr Vater habe schon immer psychische Probleme gehabt, und dies sei der Polizei bekannt gewesen. Die Einsatzkräfte sollen ihre Mutter oder weitere Angehörige, die Ö. hätten beruhigen können, nicht zu ihm gelassen haben, erklärte die Tochter gegenüber dem Sender. »Sie haben ihn erst weggeschubst und dann mit vier Kugeln getötet – vor den Augen unserer Familie und Freunde.«

Auch Gökay Akbulut, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke für den Wahlkreis Mannheim, kritisierte den Einsatz, den Ö. nicht überlebte. Akbulut sprach am Dienstag gegenüber junge Welt von einem »erneuten Fall von Polizeigewalt gegen psychisch kranke Menschen in Mannheim« und forderte eine »lückenlose Aufklärung«. Nach dem Fall vom 2. Mai 2022 sei eine der zentralen Forderungen gewesen, dass die Polizei im Umgang mit psychisch Erkrankten intensiv geschult wird. »Anscheinend hat die Polizei in Mannheim aber nichts dazugelernt«, sagte Akbulut.