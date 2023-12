Cristina Chiquin/REUTERS Indigene Frauen demonstrieren in Guatemala-Stadt für einen friedlichen demokratischen Machtwechsel in dem mittelamerikanischen Land (7.12.2023)

Guatemala kommt seit dem überraschenden Wahlsieg des progressiven Sozialdemokraten Bernardo Arévalo nicht zur Ruhe. Die herrschende Klasse versucht seitdem mit verschiedenen politischen und juristischen Methoden den Amtsantritt von Arévalo am 14. Januar 2024 zu verhindern. Sie bedient sich dabei vor allem der Staatsanwaltschaft um die Generalstaatsanwältin Consuelo Porras und den Leiter der Sonderstaatsanwaltschaft gegen Straffreiheit, Rafael Curruchiche. Allerdings sind die Versuche des »Paktes der Korrupten« bisher gescheitert. Der deutsche ehemalige Menschenrechtsanwalt Miguel Mörth schreibt dazu in seiner monatlichen Kolumne für das »Guatemala-Netz Bern«: »Die Blockaden im Oktober haben den Putsch gestoppt, und der internationale Druck danach hat ihn verhindert.«

Die finale Entscheidung fiel am 14. Dezember. Das Verfassungsgericht erklärte per einstweiliger Verfügung, dass »alle gewählten Amtsträger am 14. Januar ihr Amt antreten müssen«. Für Raúl Barrera, Abgeordneter der sozialdemokratischen Partei »Movimiento Semilla« in der kommenden Legislaturperiode, markiert diese Entscheidung das Ende des technischen Staatsstreichs. »Dieser hat am 12. Juli mit den ersten juristischen Angriffen gegen Semilla begonnen«, sagte er gegenüber jW. »Und mit der Anordnung des Verfassungsgerichtes sein Ende gefunden. Wenn sich die indigenen Völker, namentlich die 48 Kantone aus Totonicapán und die indigenen Bürgermeister von Sololá und Chichicastenango, nicht erhoben hätten, wäre der technische Putsch vollzogen worden«, ist sich Barrera sicher. »Jetzt bleibt ihnen nur noch ein klassischer gewaltsamer Militärputsch als letzte Möglichkeit, Arévalo zu verhindern«, gibt er zu bedenken. Dagegen setzt der Abgeordnete die Mobilisierung des Volkes, auch an den Tagen der geplanten Amtsübergabe. »Zehntausende werden an diesem Tag in der Hauptstadt zur Unterstützung der Regierung Arévalo auf der Straße sein.« Das sei das erste Mal nach 70 Jahren, denn das »letzte Mal, dass Zehntausende eine neue Regierung auf der Straße begrüßten, war am 15. März 1951 zum Amtsantritt von Jacobo Arbenz. Der 14. Januar 2024 wird ebenso in die Geschichte eingehen.«

Am vergangenen Montag der vorerst letzte Rückschlag für die Putschisten: Das Verfassungsgericht setzte den Haushalt für 2024 aus. Der umstrittene Etat war Ende November mit den Stimmen der herrschenden Parteien in der auslaufenden Legislaturperiode verabschiedet worden. Er sah unter anderem eine Erhöhung des Budgets der Staatsanwaltschaft sowie Kürzungen im Bildungs- und Gesundheitsbereich vor und hätte die Handlungsmöglichkeiten der neuen Regierung stark eingeschränkt. Arévalo selbst hatte den Haushalt gegenüber der Presse mehrmals als »illegal« bezeichnet und zusammen mit Organisationen der Zivilgesellschaft gefordert, diesen auszusetzen und mit einem modifizierten Haushalt von 2023 zu agieren. Die jetzt vom Verfassungsgericht gefällte Entscheidung wurde mit vier Richterstimmen gegen eine getroffen und gibt dem Einspruch in Guatemala wichtiger indigener Autoritäten und des Rehabilitationszentrums Fundabiem statt, schrieb La Hora.

Dasselbe Verfassungsgericht entschied allerdings am vergangenen Mittwoch, dass die führend an der Verfolgung von Semilla beteiligte Generalstaatsanwältin Consuelo Porras nicht vorzeitig entlassen werden kann. Damit bliebe Porras noch bis zum 17. Mai 2026 Generalstaatsanwältin, also in den ersten zweieinhalb Jahren der Regierung von Arévalo.

International werden die Vorgänge in Guatemala seit der ersten Runde der Wahlen aufmerksam beobachtet. Von seiten der USA, der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) und der Europäischen Union war immer wieder zur »Respektierung des Wählerwillens« und dem Erhalt der Demokratie aufgefordert worden. Anfang Dezember verfügten die USA unter anderem den Entzug von Visa für 300 guatemaltekische Staatsbürger, darunter 108 Kongressabgeordnete und Unternehmer. Am Freitag wurden mehrere Staatsanwälte wegen Korruptionsvorwürfen auf eine schwarze Liste gesetzt. Auch das EU-Parlament verabschiedete mit nur neun Gegenstimmen eine Resolution. Darin werden unter anderem das Einfrieren von Bankkonten von sanktionierten Guatemalteken, ein Entzug von Immobilien in den EU-Mitgliedstaaten sowie Einreiseverbote für Porras, Curruchiche und die Staatsanwältin Leonor Morales gefordert.