Murad Sezer/File Photo/REUTERS Das russische Landungsschiff »Nowotscherkassk« im Bosporus (12.4.2021)

Im Ukraine-Krieg haben über die Feiertage beide Seiten größere Erfolge gemeldet. Der Ukraine gelang es offenbar am frühen Dienstag morgen, das im Hafen von Feodossija auf der Krim ankernde russische Landungsschiff »Nowotscherkassk« schwer zu beschädigen. Ob der Schaden irreparabel ist, wie es die ukrainische Seite behauptet, war vorerst nicht zu überprüfen. Auffällig ist aber, dass die russische Seite den Angriff zunächst zu bagatellisieren suchte. Für schwere Beschädigungen sprechen Amateurvideos von Bewohnern der Stadt, die erst eine enorme Explosion und später bei Tagesanbruch mehrere Stunden nach dem Angriff Brandwolken über dem Hafengebiet zeigten. Die Behörden der Krim riefen die Bevölkerung ­inzwischen auf, solche Veröffentlichungen zu unterlassen, und drohten Verfolgung durch den Geheimdienst an.

Schon am Montag hatte Russland die vollständige Eroberung der Kleinstadt Marinka am westlichen Stadtrand von Donezk bekanntgegeben. Der Ort mit vor dem Krieg etwa 9.000 Einwohnern war seit Kriegsbeginn mit wechselnder Intensität umkämpft. Nach monatelangen Sturmangriffen der russischen Seite ist von ihm nun so gut wie nichts mehr übrig. Die Eroberung kann jedoch als symbolischer Erfolg dargestellt werden, der auf jeden Fall die Front weiter von den Wohnvierteln von Donezk abdrängt und diese damit aus der Schussweite der ukrainischen Artillerie bringt. Die Ukraine bestritt den Verlust von Marinka, eine Karte des dem ukrainischen Generalstab nahestehenden Kanals »Deep State« wies den Ort jedoch am Montag abend als unter russischer Kontrolle stehend aus.

Operativ ist sicher die Versenkung der »Nowotscherkassk« bedeutsamer als die Eroberung von Marinka. Der einmalige militärische Erfolg löst jedoch nicht das militärisch-logistische Hauptproblem der Ukraine: den Mangel an Soldaten. Das ukrainische Parlament beschloss über die Feiertage eine Verschärfung der Mobilisierungsregeln. Demnach können jetzt auch Männer mit nur noch einem Auge, Gehörlose und Personen mit Knie- und Hüftprothesen eingezogen werden. Aus Odessa wurde ein Fall bekannt, bei dem Polizisten einen mit seiner Frau spazierengehenden Mann zu Boden warfen und ihm dabei alle Finger brachen.