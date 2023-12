Bernd von Jutrczenka/dpa Gegen »zerstörerischen Populismus«: Yasmin Fahimi Anfang Dezember in Berlin

DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat die Forderung nach einer »sehr grundsätzlichen Reform« der Schuldenbremse unterstrichen. Um den »Investitionsstau der vergangenen Jahrzehnte« abzubauen, sei »ein neuer, parteiübergreifender Konsens in Sachen Schuldenregelung und Sondervermögen dringend notwendig«, bekräftige Fahimi in einer dpa-Mitteilung vom Dienstag. »In ihrer jetzigen Form« sei die Schuldenbremse »zukunftsblind« und wirke »kontraproduktiv«.

»Wir haben einen Riesennachholbedarf in der Infrastruktur«, so die Vorsitzende des Gewerkschaftsbunds. Dies betreffe Schulen und Kitas, Pflege- und Gesundheitssystem, Straßen und Mobilität überhaupt. »Diesen Modernisierungsstau müssen wir auflösen, während zeitgleich die Jahrhundertaufgabe der Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft gelöst werden soll.« »Billige Sparappelle« würden in dieser Situation nur »einem zerstörerischen Populismus den Boden bereiten«. Statt Beschäftigte aus dem Niedriglohnsektor gegen Bezieher von Bürgergeld aufzuhetzen, »müssen wir darüber sprechen, dass von Krise zu Krise die Reichen immer reicher werden«, so Fahimi, nicht zuletzt »weil Deutschland eine Steueroase für Vermögende ist«.

Vor »schleichender Deindustrialisierung« warnt die neue Chefin der IG Metall, Christiane Benner, in einer aktuellen Auswertung einer Betriebsräteumfrage. In vielen Betrieben blieben Investitionen aus, so Benner. Teile der Produktion würden in Richtung Osten verlagert. Bei energieintensiven Betrieben sei der Trend durch jüngste Sparvorgaben weiter verstärkt worden. »Das Strompreispaket war schon vorher zu knapp, wenn jetzt noch Netzentgelte in Milliardenhöhe hinzukommen, verschlechtert sich die Lage.« Auch für Benner steht fest: »Wir müssen die Schuldenbremse angehen, um die Herausforderungen zu bewältigen.« Was die »notwendige Finanzierung der ökologischen Wende« angehe, fehle in der Politik »die Weitsicht auf die Folgekosten«.

Union und FDP halten nichts von einer Reform der Schuldenbremse, für die es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag bräuchte.