Ali Jadallah/Anadolu/picture alliance Bild der Zerstörung: Das Maghasi-Flüchtlingslager in Gaza nach den israelischen Angriffen vom Montag

Bald 21.000 Todesopfer seit Beginn des Gazakriegs im Oktober: Diese schreckliche Zahl gab der Sprecher der palästinensischen Gesundheitsbehörde am Dienstag bekannt. Denn auch über die Feiertage hat die israelische Luftwaffe ihr Bombardement des Küstenstreifens unnachgiebig fortgesetzt. Am frühen Dienstag morgen sollen dabei nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen sein, meldete dpa. Ein Ziel der ­Luftschläge war dem Kuds News Network zufolge das Hauptquartier des Roten Halbmonds in Khan Junis.

Bereits Sonntag nacht waren laut TV-Sender Al-Dschasira mehr als 100 Personen bei Luftangriffen auf das im Zentrum von Gaza gelegene Flüchtlingslager Maghasi getötet worden. Es war eine der tödlichsten Nächte seit Beginn des Krieges. »Es gibt keinen sicheren Ort im Gazastreifen«, stellte Gemma Connell, die Leiterin des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Hilfe, am Montag fest. »Hier in Rafah ist sowenig Platz, dass die Leute einfach nicht wissen, wohin sie gehen sollen, und es fühlt sich wirklich an, als würden Menschen auf einem Schachbrett bewegt.« Menschen würden von einem Ort zum nächsten fliehen, nur um festzustellen, dass sie dort ebenfalls nicht sicher sind.

Die Hamas lehnt eine von Ägypten vorgeschlagene Feuerpause ab. Das teilte die Organisation am Montag abend mit. Sie werde nur einen dauerhaften Waffenstillstand akzeptieren. Davon hält jedoch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu überhaupt nichts. »Wir werden nicht aufhören zu kämpfen«, bekräftigte er laut Times of Israel am Montag in einer Rede vor der Knesset. Nur militärischer Druck werde am Ende dazu führen, die geschätzt 129 Geiseln zu befreien, die sich noch in der Hand der Hamas und ihrer Verbündeten befinden. »Wir brauchen Zeit«, warb Netanjahu um Geduld. Das wollten die Angehörigen der Geiseln, die oben auf der Besuchertribüne saßen, nicht hören. »Wir haben keine Zeit«, rief ein Verwandter aufgebracht. Viele Zuhörer skandierten ungeduldig: »Jetzt, jetzt, jetzt!« Netanjahu betonte, die »vollständige Eliminierung« der Hamas und die komplette Entmilitarisierung des Gazastreifens blieben das Ziel.

Unterdessen nahm die israelische Besatzungsarmee am Dienstag in Al-Bira bei Ramallah, dem Sitz der Palästinensischen Nationalbehörde, die prominente Politikerin der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) Chalida Dscharrar in ihrem Haus fest, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Zuletzt war Dscharrar im September 2021 nach zwei Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden.

Die israelische Regierung kritisierte außerdem die am Freitag abend nach Tagen mühsamer Verhandlungen im UN-Sicherheitsrat zustande gebrachte Resolution, in der deutlich mehr humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Gaza gefordert wird. Israels engster Verbündeter, die USA, hatte nicht wie üblich sein Veto eingelegt, sondern sich bei der Abstimmung enthalten, nachdem in der Resolution auf die Forderung nach einer sofortigen Feuerpause verzichtet worden war. Auch Russland enthielt sich, wohl weil sein Vorschlag eines Waffenstillstands zuvor abgelehnt worden war.

Israel kündigte umgehend an, dass es keine Lieferungen in den Gazastreifen ermöglichen werde, ohne sie vorab zu kontrollieren. Gilad Erdan, Israels UN-Botschafter, sagte sogar: »Die UNO hätte sich auf die humanitäre Krise der Geiseln konzentrieren sollen.«