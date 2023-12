Stefan Boness/IPON Die Forderungen sind klar: Feministischer Kampftag am 8. März in Berlin

Die Ikone des Feminismus im zu Ende gehenden Jahr liebt pink und ist aus Plastik: Auch in Deutschland wurde Barbie wegen des neu erschienenen Kinofilms als Symbol für die Befreiung der Frau aus gesellschaftlichen Zwängen gefeiert. Dieses Bild des liberalen, weißen Feminismus prägt die Debatten so sehr, dass die alltäglichen Kämpfe von Frauen, die mehrfach diskriminiert sind, nur noch als Randerscheinung wahrgenommen werden.

So wundert es nicht, dass eine frauenpolitische Debatte in diesem Jahr in Deutschland extrem hohe Wellen geschlagen hat, obwohl sie nur wenige Menschen betrifft: die Absenkung der Einkommensgrenze, bis zu der Menschen Elterngeld beziehen können. Sie sinkt von derzeit 300.000 Euro zu versteuerndem Einkommen für Paare (250.000 für Alleinerziehende) schrittweise auf 175.000 Euro bis zum 1. April 2025. Im Sommer wurde von Familienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) noch eine Senkung auf 150.000 Euro ab April 2024 ins Spiel gebracht, nachdem sie von Finanzminister Christian Lindner aufgefordert worden war, in ihrem Ressort Kürzungen vorzunehmen. Resultat war eine Welle des Protests. Eine sehr erfolgreiche Onlinepetition hatte mehr als eine halbe Million Unterschriften, und die Unterstützer warfen Paus vor, damit Familien in den finanziellen Ruin zu treiben und die Gleichstellung der Geschlechter zu hintertreiben. Besonders bemerkenswert war die große mediale Berichterstattung, da nur etwa vier Prozent der Paare in der BRD ein zu versteuerndes Einkommen von mindestens 150.000 Euro überhaupt erreichen.

Fraglich, ob eine Absenkung des Elterngelds für alle Betroffenen, das Klientel, das eine Kürzung der Bezüge deutlich leichter ausgleichen kann als Normal- oder Geringverdienende, ebenso auf die Palme gebracht hätte. Dabei wäre eine Anhebung dieser Sozialleistung, insbesondere des Sockelbetrags, dringend geboten, denn da hat sich seit 2007 nichts getan. Doch dazu: Schweigen. Auch die fehlende Gleichstellungswirkung des Elterngelds wurde und wird nur selten thematisiert: Zwar liegt der Anteil der Väter an den Beziehern von Elterngeld mittlerweile bei einem guten Viertel, allerdings unterscheidet sich die Länge, in der Mütter und Väter Elterngeld beziehen immer noch eklatant (2022: Mütter 14,6 Monate, Väter 3,6 Monate und damit bei Vätern sogar rückläufig). Das mit Einführung der sogenannten Vätermonate postulierte Ziel der fairen Verteilung von Sorgearbeit kann also als einigermaßen gescheitert angesehen werden.

Punktuell verbessert

Dabei ist dieses Gefälle noch immer eines der größten Hindernisse in der faktischen Gleichstellung der Geschlechter. So hat der deutsche Frauenrat zwar im September in einem Bericht zur Umsetzung gleichstellungspolitischer Ziele der G7 und G20 festgestellt, dass sich gewisse Fortschritte ausmachen lassen. Die Situation werde aber immer noch nicht erkennbar angegangen, allen feministischen Lippenbekenntnissen der Ampelkoalition zum Trotz. Demnach hat sich zwar die Beschäftigungslücke im Vergleich zum Jahr 2014 um 20 Prozent verringert, »diese Zahlen berücksichtigen jedoch nicht die hohe Teilzeitbeschäftigungsquote von Frauen; außerdem wird das Problem der prekären Arbeit nach wie vor nicht angegangen«, bemängelt der Frauenrat.

Da sowohl in der Versorgung und Betreuung von Kindern als auch von älteren Menschen hierzulande immer noch zu großen Teilen auf die Familien und damit faktisch auf die unentgeltliche Ausbeutung von Frauen gesetzt wird, wundert die hohe Teilzeitquote nicht. Und auch wenn der Frauenrat Verbesserungen in einzelnen Bereichen wie dem Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt sieht, fällt das Endergebnis ernüchternd aus: »Insgesamt reichen die in diesem Bericht beschriebenen Strategien und Maßnahmen nicht aus, um die von der G7 und der G20 formulierten Ziele vollständig umzusetzen. Die Hoffnung, dass von den G7- und G20-Beschlüssen Druck auf eine progressive Gleichstellungspolitik in Deutschland ausgeht, hat sich bislang allenfalls punktuell erfüllt.«

Damit drängt sich die Frage auf, wie eine Bundesregierung, die selbst gesetzte gleichstellungspolitische Ziele nicht mal im eigenen Land umsetzen kann, Impulsgeber für andere Länder werden möchte – wie es das eigens postulierte Credo der »feministischen Außenpolitik« verlangt. Besonders wenn man bedenkt, dass es sogar in einem der Bereiche, in denen der Frauenrat von einer Verbesserung spricht, noch immer lebensgefährlich für Frauen ist. Denn auch wenn die Ampel im August beschlossen hat, dass auf geschlechtsspezifische Gewalt härtere Strafen folgen sollen, ist kein abschreckender Effekt zu erwarten.

In diesem Jahr wurden bis jetzt mindestens 97 Frauen von einem (Ex-)Partner oder Familienmitglied aus geschlechtsspezifischen Gründen getötet. Andere Quellen sprechen sogar von mehr als 160 Opfern eines Femizids und fast ebenso vielen Verletzten. Diese Differenz erklärt sich aus den unterschiedlichen Definitionen, ab wann ein Angriff oder ein Mord(-versuch) einzig aufgrund des Geschlechts erfolgt, also patriarchalen und sexistischen Mustern folgt. Letztlich darf aber diese Differenz und die Definitionsfrage nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch im zu Ende gehenden Jahr die eigene Familie und das eigene Zuhause der gefährlichste Platz für eine Frau war und bleibt. Besonders an den anstehenden Feiertagen wird die dort stattfindende Gewalt traditionell wieder ansteigen.

Männer unter Männern

Es wundert kaum, dass die wenigen Verbesserungen nur in Teilbereichen bestehen, wie beispielsweise den gesetzlichen Regelungen, Frauen und Mädchen vor geschlechtsspezifischen Nachteilen zu schützen. Denn noch immer sind die Entscheidungspositionen in der Politik vor allem männlich besetzt. Das fiel dieser Tage besonders beim Verhandlertrio der Ampelkoalition auf, das vor die Kameras trat und die sozialen Einschnitte rechtfertigte, mit denen im Haushalt für das kommende Jahr klimaschädliche Subventionen und Privilegien finanziert werden sollen. Und das Problem der niedrigen Frauenquoten besteht nicht nur im Kabinett oder in den Parlamenten, es setzt sich fort.

Im November legte die private Quadriga-Hochschule erstmals eine Untersuchung vor, nach der nicht nur in den direkten politischen Ämtern, sondern auch im »erweiterten Politikbetrieb« die Relation von Frauen zu Männern bei eins zu zwei liegt. Damit gemeint sind beispielsweise nachgeordnete Bundesbehörden und Gewerkschaften, aber auch Unternehmensrepräsentationen und Wirtschaftsverbände. Außerdem wurden Führungspositionen im Politikjournalismus, Wohltätigkeitsverbänden und Kommunikationsagenturen ausgewertet. Man kann also festhalten, dass politische Entscheidungen nicht nur von Männern getroffen werden, sie tauschen sich auch überproportional oft mit anderen Männern darüber aus und werden von ihnen beraten beziehungsweise müssen sich vor ihnen rechtfertigen.

Ob das dazu geführt hat, dass die Landesregierungen in Hessen und Bayern nun Sprachpolizei spielen und die geschlechterinklusive Sprache per Sonderzeichen (also beispielsweise Lehrer*innen oder Lehrer:innen, statt Lehrende oder Lehrerinnen und Lehrer) verbieten wollen, bleibt fraglich. Deutlich wird an dieser nur vordergründig grammatikalischen und sprachästhetischen Diskussion allerdings, dass von diesen Regierungen keine zukunftsweisenden Verbesserungen für nichtmännliche Personen zu erwarten sind. Dabei ist es unwichtig, ob die politischen Entscheider selbst geschlechterinklusive Sprache nutzen oder nicht. Indem sie anderen verbieten wollen, sich auch sprachlich für mehr Vielfalt einzusetzen, eröffnen sie bewusst Ablenkungskämpfe, um andere Fragen zu Gleichberechtigung und Gleichstellung nicht thematisieren zu müssen. Denn größere Veränderungen kosten mehr Geld und führen zu einer Machtverteilung zugunsten marginalisierter Gruppen.

Aber zumindest eine Verbesserung aus dem zu Ende gehenden Jahr kann den Frauen in Deutschland niemand nehmen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach dem Frauenkampftag in diesem Jahr erstmals seit 1980 an Männer und Frauen gleich große Verdienstorden vergeben, und nicht mehr eine Herren- und eine kleinere Damenausführung genutzt. Symbolpolitik first. Feminismus second!