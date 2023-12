Nachschlag: Missvergnügen

Amazon Studios Auf Dulcie und Abby warten einige Unannehmlichkeiten: Leichen, herausgeschnittene Zungen und Männer

Der Griff nach der Krone kann sich als Griff ins Klo erweisen. So ergeht es auch Richard III. im gleichnamigen Schauspiel von William Shakespeare. Wobei auf ihn am Ende andere Missvergnügen warten als nur Fäkalien. Das Drama des Königsmordes ist immer mal wieder gern aufgeführt worden – mal auf unterhaltsame, mal auf grässlich öde Weise. Was hat das nun aber mit der (manchmal schmerzhaft) witzigen neuseeländischen Serie »Deadloch« (Amazon Prime) zu tun? Wo die Guten und die Bösen nur Frauen und größtenteils Lesben sind und die Männer allesamt Deppen? Vordergründig erst mal nichts, bis auf den Moment, als in dem Outdoorladen, in dem Detektivin Eddie Red­cliffe aus Gründen ihre Nächte verbringt, eine Verkäuferin in ihrem Rücken einen Werbeaufsteller vorbeischiebt, Aufschrift: »This is the Winter of our Discount-Tents.« (Tents = Zelte). Und da sind wir wieder bei Shakespeare, »Richard III.«, erster Akt, erste Szene. Die Freude an der gelungenen Paraphrase – in dunklen Zeiten ein kleines Licht. (mis)