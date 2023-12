Die Literaturkritikerin Insa Wilke hat sich als Vorsitzende der Jury für den Ingeborg-Bachmann-Preis zurückgezogen. Sie gebe nach sechs Jahren in dem Gremium ihren Platz frei, »um anderen Personen und im Idealfall auch Perspektiven« Raum zu geben, sagte sie der dpa am Donnerstag. Sie würde aber gern in Zukunft wieder einsteigen, fügte sie hinzu. Die »Tage der deutschsprachigen Literatur« werden nächstes Jahr vom 27. bis 30. Juni im österreichischen Klagenfurt stattfinden. Der österreichische Literaturwissenschaftler Klaus Kastberger übernimmt als langjähriger Juror den Vorsitz der siebenköpfigen Jury, wie der ORF als Veranstalter mitteilte. Neues Mitglied des Gremiums wird die Schweizer Autorin und Schauspielerin Laura de Weck sein. (dpa/jW)