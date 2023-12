Die ARD-Mediathek war im Jahr 2023 das erfolgreichste Streamingangebot eines deutschen Fernsehsenders. Wie die ARD-Programmdirektion am Donnerstag in München mitteilte, erreichte man dieses Jahr im Schnitt rund 2,3 Millionen Menschen täglich.

Den Angaben zufolge liegt die ARD-Mediathek deutlich vor ihren Mitbewerbern wie der ZDF-Mediathek (1,9 Millionen), RTL+ (0,8 Millionen) oder Joyn (0,4 Millionen). »Auch beim jüngeren Nutzerkreis zwischen 20 und 49 Jahren hat die ARD-Mediathek mit einer Tagesreichweite von 0,9 Millionen Usern die Nase vorn«, heißt es weiter. Grundlage sind Messdaten der Videoforschung von AGF und GfK.

Besonders interessiert seien die Menschen in der ARD-Mediathek an Dokumentationen und Dokuserien sowie an Fiktion, wurde mitgeteilt. So seien für die vierte Staffel des Erfolgsformats »Babylon Berlin« 21 Millionen Streamviews registriert. Zu den beliebtesten Serien in diesem Jahr zählte zudem »Tage, die es nicht gab«, deren acht Folgen 13,2 Millionen Mal abgerufen wurden, und »Asbest«, deren fünf Folgen 9,4 Millionen Streamviews erzielten. (dpa/jW)