Unitel/arte Rudolf Nurejew in »Schwanensee«

Gut gemeint und wirklich gut sind nicht dasselbe. Der Kultursender Arte und seine Onlinemediathek »Arte concert« protzen in der weihnachtslichternen Zeit mit Sendungen über Tanz und Ballett. Aber kaum was ist sehenswert. So gibt es online die Doku »Sternstunden der Musik: Rudolf Nurejews ›Schwanensee‹« von Anne-Katrin Peitz. Man merkt gleich: Da stimmt was nicht. Denn die Musik vom »Schwanensee« wurde von Pjotr Tschaikowski komponiert. Nurejew war ein berühmter Ballerino, der auch choreographierte. Er steht für tänzerische Sternstunden, aber nicht für »Sternstunden der Musik«. Schleicht sich da ein Mangel an Bildung bei Arte ein?

Das liegt insofern nahe, als die Autorin Anne-Katrin Peitz Expertin für klassische Musik ist, nicht aber für Ballett. So wird hier nur der erste »Schwanensee« von Nurejew verhandelt, den dieser 1964 in Wien inszenierte. Davon, dass die ziemlich kitschig aufgemachte Version in Wien später (2014) eine stilvolle Neuausstattung von Luisa Spinatelli erhielt, erfährt man in Peitz’ Doku nichts. Auch davon, dass Nurejew selbst den »Schwanensee« 1984 in Paris zum zweiten Mal inszenierte, und zwar viel raffinierter, schweigt Peitz.

Statt dessen lässt sie den von Daimler bezahlten Tanzmogul Eric Gauthier zu Wort kommen. Er kann nur dümmliche Werbesprüche absondern und kennt sich im historischen Ballett nicht aus. Auch eine frühere Ballerina aus Wien ist keine prickelnde Zeitzeugin. Nur Charles Jude, ehemals ein Startänzer, hat sicher recht, wenn er sagt, dass Nurejew Feinde hatte, weil er so arrogant war. Wenn man Rudi dann als Prinzen mit türkisblauem Lidschatten und grellrotem Mund wie ein Revuegirl aufgebrezelt tanzen sieht, wirkt das Phänomen Nurejew eher lächerlich als faszinierend.

Auch die zweite »Schwanensee«-Doku auf »Arte concert« ist eine Mogelpackung: »Swan Song: Ein neuer ›Schwanensee‹« von Chelsea McMullan ist eine lobhudelnde Referenz an die ehemalige kanadische Ballettdirektorin Karen Kain. Sie inszenierte in Toronto einen »Schwanensee«. Weil sie selbst nicht choreographieren kann, engagierte sie für das Neuarrangement ihren Protegé Robert Binet, der mit seinem langweiligen Stil auch in Deutschland schon auffiel.

Dass Kain, als sie noch Tänzerin war, auch mal von Rudolf Nurejew gepartnert wurde, macht sie nicht zur Superqueen des Balletts. Im Vergleich zum dritten »Schwanensee«-Stück auf »Arte concert« ist das Ding aus Kanada allerdings noch pures Gold, denn es enthält die Originalchoreographie von Marius Petipa und Lew Iwanow von 1895. Deren Arbeit ist genial und unkaputtbar.

Was sich hingegen der Choreograph Johan Inger jüngst beim Semperoper Ballett in Dresden leistete, grenzt an einen Skandal. Auch dieses Machwerk hält »Arte concert« online parat: Ballett muss spektakulär zerstört werden, so lautet offenbar eine aktuelle Kulturdoktrin des Westens. Inger lässt unter dem Titel »Schwanensee« zur Musik von Tschaikowski eine selbst gebastelte Story mit Gehopse auffahren, die weder inhaltlich noch formal zur Musik passt und auch in sich kaum Sinn ergibt.

Da residiert ein sexistischer Fürst über einen schwarz gekleideten Hofstaat. Die gedemütigte Fürstin hat einen Schleier, mit dem sie fliegen kann. Hoppelnde Ganzkörperkondome ersetzen die Schwäne. Mal stirbt wer am Herzkasper, mal schwängert ein Mann ein Mädchen, indem er ihr mit einer Fußpumpe den Bauch aufbläht. Das Baby macht ihn dann zum Außenseiter. So einen Murks muss man nicht gesehen haben.

Utopie und Gesellschaftskritik – das sind Merkmale von hochwertigem Ballett. Dem gibt Arte 2023 eine letzte Chance: mit »Naila, die Quellenfee (La Source)« mit Karl Paquette vom Ballett der Pariser Oper. Man findet das Video auf dem Nachtprogramm vom 23. zum 24. Dezember bei Arte. Die hervorragende Aufzeichnung stammt von 2011. Außerdem rutschte noch eine grobschlächtig-folkloristische ­Charles-Dickens-Vertanzung aus Helsinki ins Programm, die wenigstens zum Weihnachtsthema passt: »A Christmas Carol«.