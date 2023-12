Agustin Marcarian/REUTERS

Buenos Aires. Er wollte alles anders machen, jetzt kommt er mit alten Rezepten: Argentiniens neuer Präsident Javier Milei hat eine »Schocktherapie« eingeleitet, die bereits unter dem ehemaligen Staatschef Mauricio Macri (2015–2019) auf der Agenda stand und einen wirtschafts- und sozialpolitischen Scherbenhaufen hinterlassen hat.

Der »Anarchokapitalist« kündigte in einer Fernsehansprache am Mittwoch (Ortszeit) ein Dekret zur umfassenden Deregulierung der Wirtschaft an. In der Hauptstadt Buenos Aires kam es kurz nach der Rede zu Protesten gegen die geplanten Maßnahmen. In mehreren Stadtvierteln schlugen Anwohner auf Kochtöpfe, Tausende Demonstranten versammelten sich auf den Straßen in der Nähe des argentinischen Kongresses.

Das Dekret sieht die Änderung oder Aufhebung von 300 bestehenden Gesetzen vor. Es wurde um Mitternacht im argentinischen Amtsblatt veröffentlicht und ist damit rechtskräftig. Innerhalb von zehn Tagen muss der Entwurf nun einer Kommission aus Mitgliedern beider Kammern des argentinischen Kongresses vorgelegt werden.

Mileis marktradikale Partei La Libertad Avanza ist in beiden Kammern mit nur 40 von 257 Abgeordneten und sieben von 72 Senatoren in der Minderheit. Allerdings müssten sowohl die Abgeordnetenkammer als auch der Senat das Dekret ablehnen, um die Reformen noch zu blockieren. Dies gilt als unwahrscheinlich, zumal die Konservativen um Expräsident Macri den Plänen zustimmen dürften.

Milei sagte zu dem Deregulierungspaket, Ziel sei es, »den Weg für den Wiederaufbau des Landes zu ebnen, den Menschen ihre Freiheit und Autonomie zurückzugeben und damit zu beginnen, die riesige Zahl von Gesetzen abzubauen, die das Wirtschaftswachstum in unserem Land verlangsamt, gestört und verhindert haben«. Unter anderem müsse ein Gesetz abgeschafft werden, das die Mieten reguliert. Der Immobilienmarkt müsse wieder »reibungslos« funktionieren, damit die Wohnungssuche nicht einer »Odyssee« gleiche. Auch die Privatisierung von Staatsunternehmen wie dem Ölkonzern YPF oder der Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas soll ermöglicht werden. Eine »Reform« des Arbeitsrechts soll die Schaffung »echter Arbeitsplätze« erleichtern. Auch Sektoren wie Gesundheit, Tourismus, Internet und Handel sollen dereguliert, d. h. privatisiert werden.

Der im November gewählte Milei hatte in der vergangenen Woche drastische Sozialkürzungen sowie eine Abwertung der Landeswährung um mehr als 50 Prozent angekündigt. Eine für den Neoliberalismus typische Klassenpolitik, die die großen Agrarexporteure begünstigt, die von einer starken Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit profitieren werden – auf Kosten der Arbeiter und Rentner, die keinen Schutz vor den Preissteigerungen haben werden. Profitieren werden auch die Besitzer von Dollar-Sparguthaben, deren Kaufkraft steigen wird.

Eine heftige und tiefe Rezession scheint angesichts dieser Politik unvermeidlich. Dennoch lobte der IWF die Maßnahmen Mileis als »mutige erste Entscheidungen zur Stärkung der öffentlichen Finanzen«.