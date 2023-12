Yves Herman/REUTERS »Gunst der Stunde genutzt«: Bruno Le Maire (l.) und Christian Lindner in Brüssel

Als die Finanz- und Währungskrise im Euro-Raum tobte und vor allem die binnenmarktorientierten Volkswirtschaften im Süden unter Druck gerieten, nutzte die BRD die Gunst der Stunde: Mit einer drastischen Verschärfung der Schuldenregeln, insbesondere durch eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts und den 2013 in Kraft getretenen Fiskalpakt, sollte der Druck zur Umsetzung drakonischer Kürzungspakete erhöht werden – dauerhaft, aber vor allem in Krisenzeiten.

Seitdem herrscht Dauerkrise. Knapp zwei Jahre nach dem Abzug der sogenannten Troika (EU-Kommission, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds) aus Griechenland kam die Coronapandemie und nun der Krieg in der Ukraine. Hinzu kommt der enorme industrielle Transformationsbedarf im Zuge der Klimakrise. Alles Umstände, die vernünftige Ökonomen bis hinein in das Lager der Kapitalverbände enorme öffentliche Investitionen fordern lassen. Umstände, vor deren Hintergrund die ungeschickten Schuldenregeln der EU immer problematischer werden. Denn sie erlauben praktisch keine Neuverschuldung mehr und legen eine Obergrenze für die Gesamtverschuldung fest, die einzuhalten für die meisten Mitgliedstaaten unmöglich scheint.

Zuletzt wurde das Problem auch im Mutterland der EU-Fiskalrestriktionen, der BRD, sehr deutlich, als das Bundesverfassungsgericht auf Betreiben der CDU/CSU-Bundestagsfraktion das Hantieren mit Schattenhaushalten zur Umgehung der Schuldenbremse für unzulässig erklärte. Seitdem hat der Kürzungsdruck inmitten der Wirtschafts- und Energiekrise deutlich zugenommen. Die Spitzen der Regierungsparteien streiten nur noch darüber, wo und wie stark gekürzt werden soll: Energiepreisbremse, »Bürgergeld«, Kindergrundsicherung – bis auf das 100-Milliarden-Euro-Aufrüstungsprogramm und die Waffenlieferungen an die Ukraine kommt alles auf den Prüfstand.

Anderswo in der Währungsunion funktionieren die erzwungenen Schuldenbremsen und die entsprechenden EU-Regeln kaum besser: In der gesamten Euro-Zone lag die Schuldenquote im vergangenen Jahr bei 91 Prozent der Wirtschaftsleistung. Nur wenige Steueroasen wie Luxemburg, Irland oder die Niederlande wiesen Schuldenstände unterhalb der vorgeschriebenen Grenze von 60 Prozent aus. Aufgrund ihrer offensichtlichen Realitäts- und vor allem Krisenuntauglichkeit sind Schuldengrenzen und Schuldenabbauziele bereits seit 2020 außer Kraft. Erst mit Pandemie, dann mit Krieg begründet. Ab 2024 sollen die Regeln wieder gelten, allerdings in überarbeiteter Form.

Am Mittwoch abend haben sich die Finanzminister auf eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts verständigt. Der Kompromiss war am Vorabend zwischen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire gefunden worden. Frankreich hatte in zähen Verhandlungen das ganze Jahr über auf Lockerungen gedrängt, auf höhere Obergrenzen für Neu- und Gesamtverschuldung, Ausnahmen für Investitionen von strategischem Interesse, mehr Flexibilität beim Schuldenabbau. Ein Reformvorschlag der EU-Kommission vom April sah in diesem Sinne sogar den kompletten Verzicht auf numerische Vorgaben zum Schuldenabbau vor. Statt dessen sollte es individuelle Abbaupläne für die betroffenen EU-Länder geben.

Auf der Bremse stand und steht in der Euro-Gruppe wenig überraschend Lindner, trotz der Probleme im eigenen Land. Er gibt den Hardliner und argumentiert unbeirrt, es brauche strenge und klare Regeln, die für alle verbindlich seien. Als Einigung regte Mitte Dezember der Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments »Schutzklauseln« an. Wie bisher sollten feste Vorgaben für verschuldete Staaten gelten, aber mit weniger Tempo: Bei einer Quote zwischen 60 und 90 Prozent sollen die Rückstände um mindestens 0,5 Prozent des BIP abgebaut werden, ab 90 Prozent muss es dann ein Prozent pro Jahr sein. Das alles sei »weit von gewerkschaftlichen Forderungen entfernt«, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund mit. Aber darauf haben die Finanzminister sich am Mittwoch geeinigt.

Die Ziele des Stabilitäts- und Wirtschaftspakts – keine Schulden über 60 Prozent der Wirtschaftsleistung, Haushaltsdefizit unter drei Prozent – gelten nicht länger uneingeschränkt, es gibt »Schutzmaßnahmen« für hochverschuldete Länder wie Frankreich, Italien oder Griechenland. Der Zeitraum, in dem sie ihre Werte verbessern müssen, wird auf bis zu sieben Jahre ausgedehnt. Abgeschafft wird die sogenannte Zwanzigstelregel, nach der jedes Jahr ein Schuldenanteil in dieser Höhe abgebaut werden musste. Viele Staaten waren davon denkbar weit entfernt. »Die Regeln sind realistischer«, sagte die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño am Donnerstag. Zum ersten Mal seit 30 Jahren werde die Bedeutung von Investitionen anerkannt, ergänzte Le Maire, »Investitionen in Klimaschutz und Verteidigung«.

Kollege Lindner setzte eine strengere Vorgabe zum maximal erlaubten Haushaltsdefizit durch. Die Obergrenze von drei Prozent bleibt, aber 1,5 Prozent gelten künftig als Puffer zur Sicherheit im Falle von Konjunktureintrübungen. Das verringert den Spielraum, erhöht den Kürzungsdruck in der EU. Lindner erhofft sich davon Rückenwind für seine neoliberale Agenda, ähnlich wie beim Druck durch das Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts in der BRD.