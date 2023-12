Lars Heidrich/IMAGO Räumung der Blockade des RWE-Kraftwerks Neurath (Grevenbroich, 17.1.2023)

In Nordrhein-Westfalen laufen mehrere Prozesse gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung. Was ist der Hintergrund der Repression?

Da gibt es ganz unterschiedliche Anlässe. Mal ist es die Räumung von Lützerath, einem bis vor einem Jahr besetzten Dorf, welches für den Braunkohleabbau weggebaggert wurde, mal Blockaden von Straßen oder Gasinfrastruktur und bei uns eben gerade die Blockade eines Kohlekraftwerks: Im November 2021 wurde parallel zur »COP 26« in Glasgow die Kohlezufuhr für das zweit­größte Kraftwerk in Europa, Neurath im Rheinland, durch Ankettaktionen auf den Schienen gestoppt. Das war so erfolgreich, dass das Kraftwerk erst gedrosselt und dann ein Block ganz heruntergefahren wurde. RWE behauptet jetzt, das hätte einen Millionenschaden ausgelöst, für uns heißt das, eine Menge CO2 wurde gespart.

Was sind die genauen Vorwürfe in den Gerichtsverfahren? Wie viele Menschen sind angeklagt?

Vier Menschen sind wegen der Block-Neurath-Aktion angeklagt. Uns wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Störung öffentlicher Betriebe vorgeworfen. Letzteres ist ein reiner Staatsschutzparagraph. Gerade stehen wir einzeln vor Gericht. Bei der ersten Person läuft auch schon das Berufungsverfahren. Ich bin die zweite, die vom Amtsgericht Grevenbroich verurteilt wurde, und bei der dritten Person fängt der Prozess dort im Januar an.

Sie wurden am 19. Dezember zu neun Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Wie begründete die Richterin diese hohe Strafe?

Sie meint, dass die Aktion darauf angelegt gewesen wäre, einen hohen Schaden zu verursachen und dass die Klimakrise nicht von Belang sei und keine Rechtfertigung liefere, schließlich gäbe es ja gesetzlich vorgeschriebene Verfahren. Dass die alle versagt haben und wir dazu auch Beweise vorgelegt haben, hat sie nicht interessiert, wie auch sonst die Beweisaufnahme eher dürftig war. So wurde überhaupt nicht festgestellt, von wann bis wann ich überhaupt wo gewesen sein soll. Sie brauchte also nicht viele Argumente für die schon feststehende Verurteilung.

Die Bewährung wurde abgelehnt mit der Begründung, dass ich keine Reue zeigen würde. Wofür auch? Das einzige, was es vielleicht zu bereuen gäbe, ist, dass es noch niemand geschafft hat, das Kohlekraftwerk gänzlich gebrauchsunfähig zu machen, denn schließlich verschärft sich die Klimakrise mit jedem Jahr mehr.

Wie geht es jetzt weiter?

Ich habe Berufung eingelegt, die Staatsanwaltschaft wird das wahrscheinlich auch tun, und dann geht es irgendwann vorm Landgericht Mönchengladbach von neuem los mit ungewissem Ausgang.

Würden Sie sagen, dass sich die Repression gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung insgesamt verschärft?

Eindeutig ja. Die Aktionsformen haben sich gar nicht so stark geändert, aber die Reaktion darauf wird härter, von der Gesellschaft und vom Staat. Bei Straßenblockaden gab es früher maximal Bußgeldbescheide und auch das nur selten, jetzt gibt es da zumindest erstinstanzlich tatsächlich auch mal Hafturteile. Wir reden nicht mehr nur über den Umgang mit Polizei und Gerichten, sondern auch über den Umgang mit Knast. Ich habe den Eindruck, dass gerade häufiger versucht wird, einzelne hart zu bestrafen, um eine ganze Bewegung abzuschrecken. Unsere Verfahren sind dafür ein gutes Beispiel.

Gleichzeitig ermöglicht das auch, verschiedene Themen zusammenzubringen. Auf einem meiner Lieblingstransparente steht beispielsweise »Klimakrise löschen – Knäste abfackeln«, und so haben wir auch bei einem der letzten Verhandlungstage vor dem Landgericht direkt eine Antiknastkundgebung bei der dortigen Haftanstalt organisiert. Bei der Beschäftigung mit dem System Knast wird nämlich ziemlich schnell klar, dass dort nur neue Probleme geschaffen und keine gelöst werden. Deshalb heißt es für uns: weiterkämpfen.