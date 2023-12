xim.gs/IMAGO Mit der Postnovelle können Ampelkoalition und DHL Group die Briefadressaten bis zu vier Tage im Regen stehen lassen

Wird die Novelle des Postgesetzes beschlossen, werden Kunden das Nachsehen haben, so viel ist sicher. Der am Mittwoch vom Bundeskabinett gebilligte Gesetzentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium sieht jedenfalls vor, dass 95 Prozent der aufgegebenen Briefe erst am dritten Werktag zugestellt werden müssen und nicht, wie bisher, am zweiten Tag. Erst am vierten Tag müssen nach Willen des Ministeriums schließlich 99 Prozent der aufgegebenen Standardbriefe ihre Adressaten erreichen. Längere Wartezeit auf Briefpost also.

Fehlender Arbeitsschutz

Die Bundesnetzagentur hatte vergangene Woche mitgeteilt, im laufenden Jahr mit »deutlich über 40.000« Beschwerden nach Postzustellungen zu rechnen. Demnach seien allein im ersten Halbjahr 2023 bei 66 Prozent der an die Agentur gerichteten Eingaben »zumeist regelmäßig wiederkehrende verzögerte Briefzustellungen, zum Teil nach tagelangen Zustellausfällen« moniert worden. Vielen solcher Beschwerden wird durch die veränderten Laufzeiten ab 2025 künftig wohl der Boden entzogen.

Amtliche Zustellungen, etwa Widerspruchsbescheide, gelten hierzulande grundsätzlich am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt. Wie etwa das Bundesverwaltungsamt auf seiner Internetseite mitteilt, gilt diese »Zugangsfiktion« auch dann, »wenn der dritte Tag auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag fällt«. Unabhängig vom tatsächlichen Zugang laufen in entsprechenden Zustellungen gestellte Fristen ab diesem Zeitpunkt. Das dürfte durch den Kabinettsentwurf zum Problem werden.

Darauf sind das Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK) und der Marktführer DHL aber offenbar eingestellt: Es sei geplant, dass die Zustellungsfristen »entsprechend der Novelle angepasst werden«, erklärte ein Ministeriumssprecher auf jW-Anfrage am Donnerstag, während der Post-Konzern auf die Ankündigung des »Gesetzgebers (…), diese Frist künftig auf vier Tage zu verlängern«, verwies. Künftig werde zudem »ein Produkt mit schnellerer Laufzeit« angeboten, »das Behörden für besonders eilbedürftige Sendungen nutzen können«, erklärte ein DHL-Sprecher. Diese »Klassensortierung« wird man sich dann womöglich teurer bezahlen lassen.

Die Gewerkschaft Verdi kritisierte den Entwurf hinsichtlich der Arbeitsbedingungen beim ehemaligen Staatskonzern als »völlig unzureichend«. Die verlängerten Zustellungszeiten würden nicht nur das Dienstleistungsangebot für Kunden der Post »deutlich verschlechtern«, sondern führten künftig auch zu »einer Gefährdung von tarifierten Arbeitsplätzen«, monierte die stellvertretende Vorsitzende Andrea Kocsis in einer Mitteilung am Donnerstag.

Zwar sei die im Entwurf vorgesehene Kennzeichnung von Paketen über zehn Kilogramm zu begrüßen, die Bundesregierung lasse aber »dringende Handlungsnotwendigkeit verstreichen«, sollten Sendungen mit einem Gewicht von mehr als 20 Kilogramm, wie vorgesehen, weiter in der Ein-Personen-Zustellung verbleiben dürfen. Die geplante Ausweitung der Lizenzpflicht auf die Paketbranche und Subunternehmen werde an den in der Branche herrschenden Missständen »nichts ändern«, so Kocsis. Dafür sei ein Verbot von Subunternehmen in der Paketbranche »der einzig richtige Weg«.

Zeitungszustellung fällt weg

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) betonte am Donnerstag auf jW-Anfrage »nachdrücklich unsere existentiellen Bedenken: Der Kabinettsentwurf ist eine Gefahr für den Postmarkt«, so ein BDZV-Sprecher. Angesichts der Postnovelle stellten sich für die Zeitungen »existentielle Fragen« hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Zeitungszustellung, hatte der Verband bereits Ende November in einer ersten Stellungnahme zum Entwurf des BMWK erklärt. Sollte das Ministerium an einer Zustellung an sechs Tagen in der Woche rütteln, wären Presseverlage durch »dann voraussichtlich erfolgende Abonnementkündigungen erheblich negativ betroffen«, hieß es darin. »Vor allem aber würde die Lektüre der Presse für die Bürger erneut durch staatliches Handeln deutlich erschwert und verteuert.« Es sei »vielfältig belegt«, dass ein möglicher Wegfall der Zeitungszustellung »zu erheblichen Schäden für die Volkswirtschaft und die Möglichkeiten für demokratische Meinungsbildung« führen könne.