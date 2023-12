Armando Franca/AP/dpa Hat aktuell nichts zu lachen: UEFA-Präsident Aleksander Čeferin

»Der Fußball ist frei« verbreitete die Beratungsagentur A 22, die hinter der europäischen »Super League« steckt, am Donnerstag. Am selben Tag hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass die Monopolstellung der Europäischen Fußballunion (UEFA) sowie des Weltverbandes FIFA nicht mit europäischem Wettbewerbsrecht vereinbar sei. Damit endet ein seit Mai 2021 geführter Rechtsstreit, der zu den größten der Fußballgeschichte zählt. Laut Urteil müssten UEFA und FIFA den Plänen der beteiligten Klubs nicht zustimmen und dürften diesen nicht mit Sanktionen drohen. Die bisherigen Regeln der beiden Verbände seien nicht ausreichend »transparent, objektiv, nicht diskriminierend und verhältnismäßig«. Das bedeute allerdings nicht, dass die »Super League« genehmigt werden müsse, so die Richter.

Als am 19. April 2021 die European Super League gegründet wurde, schien sich der Vereinsfußball nachhaltig gewandelt zu haben. Zwölf europäische Spitzenvereine – von Real Madrid bis Juventus Turin, FC Liverpool bis FC Barcelona – schlossen sich zusammen. Die »Super League« sollte einen paneuropäischen, semigeschlossenen Ligabetrieb mit höherer sportlicher Konkurrenz ermöglichen, der einen enormen Zufluss an externem Kapital angezogen hätte. So kündigte die US-amerikanische Bank J. P. Morgan Chase an, in die »Super League« 3,5 Milliarden US-Dollar zu investieren. Ein Angriff auf das Premiumprodukt der UEFA, die Champions League.

Die Verbände drohten den beteiligten Vereinen mit drakonischen Strafen. Fans organisierten heftige Proteste, unter deren Druck sich etwa alle sechs englischen Teams wieder zurückzogen. Im Kampf um Erhalt des bisherigen Fußballs kam es zu einem merkwürdigen Bündnis zwischen Fußballverbänden, einem Großteil der anderen Vereine und den Fans. Während die Verbände ihre Monopolstellung zur Verwertung des Produkts Fußballs schützen wollten, war die Kommerzkritik einiger Fans recht romantisierend.

Nach der Urteilsverkündung stellte A 22 das Format der angestrebten »Super League« vor. Der Wettbewerb soll 64 Vereine umfassen, die in drei Ligen spielen: 16 Vereine in der »Star League« und der »Gold League« und 32 in der dritten, der »Blue League«. Die Fanvereinigung Football Supporters Europe kündigte Widerstand an.