ZOHRA BENSENRA/REUTERS

Nach chaotischen Szenen sowie logistischen und technischen Problemen ist die Präsidenten- und Parlamentswahl in der Demokratischen Republik Kongo am Donnerstag in eine eintägige Verlängerung gegangen. Nach Angaben einer Beobachtermission hatten lediglich 34 Prozent der Wahllokale am Mittwoch pünktlich geöffnet, teils kam es zu großen Verspätungen, viele Wahllokale öffneten überhaupt nicht. Mehrere Oppositionskandidaten lehnten in einer gemeinsamen Erklärung die Wahlverlängerung ab und forderten Neuwahlen. (dpa/jW)