Ohad Zwigenberg/AP Photo Das offenkundige Ziel israelischer Kriegführung: Die komplette Zerstörung des Gazastreifens (21.12.2023)

Die Versorgungslage der Menschen im Gazastreifen ist laut dem UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA beispiellos. 93 Prozent der vertriebenen Familien im Süden der abgeriegelten palästinensischen Enklave hätten nur unzureichenden Zugang zu Nahrungsmitteln, teilte UNRWA am Donnerstag mit. Die Menschen hielten Lastwagen mit Hilfslieferungen an und würden die Lebensmittel an Ort und Stelle verzehren. Dies sei etwas komplett Neues. Im Süden wird die Situation durch die Aufforderung Israels vom Mittwoch verschärft, ein Gebiet, das rund 20 Prozent der zuvor als sicher deklarierten Stadt Khan Junis umfasst, zu evakuieren. Vor der israelischen Offensive lebten in dem Gebiet mehr als 111.000 Menschen, jetzt gibt es dort 32 Notunterkünfte für mehr als 141.000 Menschen, die aus dem Norden vertrieben wurden.

Dort eskalierten die Kämpfe am Donnerstag mit den bislang intensivsten israelischen Bombardements. »Es war eine der schlimmsten Nächte, was die Bombardierungen durch die Besatzung angeht«, sagte ein Bewohner Dschabalijas gegenüber Reuters. Die Kommunikation war am zweiten Tag in Folge unterbrochen, andere Einwohner erklärten, das Gebiet sei nun völlig abgeschnitten, und israelische Scharfschützen feuerten auf jeden, der zu fliehen versuche. Ein funktionierendes Krankenhaus gibt es im Norden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation nicht mehr, insgesamt seien nur noch neun Gesundheitseinrichtungen im Süden teilweise funktionsfähig. Die Zahl der Verletzten lag am Donnerstag bei mehr als 52.000, über 20.000 sind nach offiziellen Angaben getötet worden.

Der UN-Sicherheitsrat in New York sollte am Donnerstag erneut über eine Resolution abstimmen, die der UNO eine größere Rolle bei der Überwachung der Hilfslieferungen zuweist und die Kontrolle durch Israel einschränken würde. Die USA kündigten bereits Bedenken an, da in dem Text auch eine Einstellung der Kämpfe gefordert wird. Die Hamas erklärte: »Es gibt eine palästinensische nationale Entscheidung, dass es keine Gespräche über Gefangene oder Austauschgeschäfte geben sollte, außer nach einer vollständigen Beendigung der Aggression« durch Israel.