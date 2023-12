Fabrizio Bensch/REUTERS Ausbildung ukrainischer Panzersoldaten im sachsen-anhaltischen Klietz

Nach Angaben der ukrainischen Grenzbehörde verlassen täglich etwa 6.000 Männer im wehrfähigen Alter das Land. Nur maximal fünf Prozent davon seien Personen, die offiziell von der Einberufung befreit seien, sagte der Leiter der Grenzdirektion Lwiw, Igor Matwijtschuk, bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Bei vielen Dokumenten über eine Befreiung vom Wehrdienst hätten die Behörden Zweifel, könnten aber nichts beweisen. Aktuell nehmen laut Matwijtschuk angebliche Eheschließungen mit alleinerziehenden Müttern mehrerer Kinder und Papiere über die Betreuung von Menschen mit schweren Behinderungen bei den Ausreisenden zu. Hochgerechnet aufs Jahr bedeuten diese Zahlen, dass bis zu zwei Millionen ukrainische Männer versuchen, dem Krieg zu entgehen. Sie werfen am Rande auch ein ganz anderes Licht auf offizielle ukrainische Umfragedaten, wonach zwei Drittel der Bevölkerung für eine Fortsetzung des Krieges gegen Russland und gegen Konzessionen und Friedensverhandlungen sein sollen. Beide Trends passen nicht recht zusammen.

In dieser Situation will die Regierung auch auf im Ausland lebende Landsleute zugreifen. Wie Verteidigungsminister Rustem Umjerow am Donnerstag gegenüber Springer-Medien sagte, sollen die in Deutschland lebenden Ukrainer im nächsten Jahr »eingeladen« werden, ihrer Wehrpflicht nachzukommen. Damit hat Kiew offenbar seinen Versuch vom Herbst aufgegeben, die Regierungen der EU-Staaten dazu zu bewegen, ukrainischen Männern die Aufenthaltsdokumente nicht zu verlängern, um sie zur Rückreise zu zwingen. Mehrere EU-Länder, am deutlichsten Österreich, haben solche Vorstöße ausdrücklich zurückgewiesen. In Deutschland sind offiziell 180.000 ukrainische Männer im dienstpflichtigen Alter registriert; vermutet wird, dass etwa ebenso viele Ukrainer lieber auf Sozialleistungen verzichten und sich nirgendwo melden, um nicht auffindbar zu sein. Der ehemalige US-Oberbefehlshaber für Europa, Benjamin Hodges, forderte die Ukraine in einem diese Woche online veröffentlichten Interview auf, ihre Rekrutierungsanstrengungen zu verstärken. Es könne nicht angehen, dass ukrainische Männer in Deutschland, Polen oder Rumänien »herumhingen«, anstatt ihr Land zu verteidigen.

Die Einberufungsfrage wird auch zum Thema eines Streits zwischen dem militärischen Oberkommandierenden der Ukraine, General Waleri Saluschnij, und der Präsidialverwaltung. Saluschnij sagte vor einigen Tagen, wenn Präsident Wolodimir Selenskij nicht im vergangenen Sommer die Leiter der Wehrersatzbehörden pauschal entlassen hätte, wäre es nicht zu den Exzessen der letzten Monate gekommen, in deren Verlauf Männer aus Fitnessstudios, Kneipen und auf offener Straße in die Kasernen abgeführt wurden. Um solche Vorfälle zu vermeiden, sollen künftig ukrainische Unternehmer verpflichtet werden, Einberufungskandidaten unter ihren Beschäftigten persönlich in den Kasernen abzuliefern.

Der Personalmangel der ukrainischen Armee macht sich inzwischen auch bei der Bundeswehr bemerkbar. Wie Bild am Mittwoch meldete, ist von den Ausbildungsplätzen zur Schulung am »Leopard 2«-Panzer derzeit nur die Hälfte besetzt. Die Ukraine sei offenbar nicht in der Lage, genug Soldaten abzuordnen. Auf ukrainischer Seite wächst derweil die Skepsis am westlichen Militärmaterial. Ukrainische Medien zitieren beispielsweise Offiziere mit der Aussage, die Panzerhaubitzen der NATO taugten nicht für den kriegerischen Dauerbetrieb und seien derzeit fast alle defekt.