Mehr Mittel für aus Pakistan vertriebene Afghanen

AH/FMS Afghanische Geflüchtete in einem Zeltlager im Nordwesten Pakistans

Kabul. Angesichts der Massenabschiebungen afghanischer Flüchtlinge aus Pakistan haben neun regierungsunabhängige Organisationen dazu aufgerufen, zurückkehrende Familien stärker zu unterstützen. Das Überleben dieser Familien müsse vor allem in den harten Wintermonaten gesichert sein, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Freitag. Auch müssten Afghanen und Afghaninnen weiterhin Zuflucht im Ausland erhalten, bis eine sichere Rückkehr in ihr Heimatland möglich sei. (dpa/jW)