Konsens über Waffenstillstand in Myanmar

REUTERS/Stringer Volksbefreiungsarmee kämpfen gegen die Junta-Armee Myanmars

Naypyidaw. Das myanmarische Militär und drei bewaffnete ethnische Gruppen aus dem Norden Myanmars haben Friedensgespräche in China geführt und sich auf einen vorübergehenden Waffenstillstand geeinigt, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Mao Ning am Donnerstag gegenüber China Daily. Die drei bewaffneten ethnischen Gruppen sind die »Myanmar National Democratic Alliance Army«, die »Ta'ang National Liberation Army« und die »Arakan Army«. In den von chinesischer Seite moderierten Gesprächen sei eine Reihe von Vereinbarungen getroffen worden, darunter auch die Aufrechterhaltung des Dialogs, sagte Mao Ning. In einem Gespräch mit Reportern nach einer Pressekonferenz in Beijing sagte sie, dass China seit dem Ausbruch der Zusammenstöße im Norden Myanmars unermüdliche Anstrengungen unternommen habe, um Gespräche zur Deeskalation der Situation zu fördern. (jW)