Wertvolle Entdeckungen

Trotz anstehender Feiertage will weihnachtliche Stimmung nicht so recht aufkommen. Auch Glühweinwolken und Wohlfühlwerbespots, die zum Kauf von Geschenken animieren sollen, kaschieren nicht mehr die für jeden spürbaren Widersprüche in Gesellschaft und Weltpolitik. Wenn durch die Einigung im Haushaltsstreit Strompreise für Verbraucher deutlich steigen, damit die Schuldenbremse bleiben kann, ist das nur ein weiterer Hinweis darauf, dass der Staat allein den großen Konzernen Geschenke macht.

Falls Sie noch sinnvolle Geschenkideen für Ihre Kolleginnen und Kollegen, Familienmitglieder, Freunde und Bekannte suchen, hätten wir da zwei, die Antworten auf drängende Fragen der Zeit liefern und zum Nachdenken anregen: Verschenken Sie zu Weihnachten doch ein Abonnement der jungen Welt. Unser Aktionsabo kostet Sie 75 Euro für 75 Ausgaben und liefert der oder dem Begünstigten tägliche Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare, die Sie in keiner anderen Zeitung finden. Das Abo endet automatisch, muss also nicht abbestellt werden. Als Dankeschön stellen wir zudem unseren beliebten »Viva la Habana«-Kalender 2024 zur Verfügung.

Wer noch einen draufsetzen möchte, dem empfehlen wir, zusätzlich zum Abo, ein Ticket für die Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz am 13. Januar in Berlin zu verschenken. Die RLK ist eine erlebbare Ausgabe der jungen Welt: Beiträge von Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland, ein umfangreiches Kulturprogramm – und Sie können zudem einen Querschnitt der Leserinnen und Leser aller Altersgruppen dieser Zeitung persönlich kennenlernen. Zum Lesen der jW und Mitverfolgen der Konferenz braucht man im übrigen kein Expertenwissen: Es genügt, wenn Sie wie wir der Meinung sind, dass diese Welt fortschrittliche Veränderung benötigt. Deshalb wünschen wir uns von Ihnen: Kommen Sie zur Konferenz am 13. Januar – und bringen Sie noch jemanden mit, der Zeitung und Konferenz noch gar nicht kennt!

Damit verhelfen Sie nicht nur anderen zu wertvollen Entdeckungen, Sie unterstützen damit auch die Tageszeitung junge Welt. Denn ein unabhängiges Projekt wie die junge Welt wäre ohne die finanzielle Förderung durch ihre Leserinnen und Leser nicht möglich.

Übrigens: Wer niemanden kennt, dem oder der er eine Karte für die RLK schenken kann, hat immer auch die Möglichkeit, ein Spendenticket zu erwerben. Das stellen wir Menschen zur Verfügung, die sich eine Eintrittskarte nicht leisten können. Alle Informationen dazu (auch, wie Sie sich für solch ein Freiticket bewerben können!) finden Sie unter jungewelt.de/rlk-spende.

