Angea Ponce

Patchwork ist Wahnsinn und Schönheit. Wie man’s je nimmt. Seit die Leute nicht mehr selbstverständlich miteinander alt werden, man vorzieht, seinen Weg mit jemandem zu beschreiten, dem man nicht schon als unfertiger Charakter begegnet ist, man in der zweiten Lebenshälfte doch noch einmal glücklich werden darf, seit die Losung gilt: »Crossing lines / While committing no crimes / Like children sometimes / While aging like fine wines«, gilt auch: »Meine Kinder und deine Kinder ärgern unsere Kinder«.

Die Kernfamilie ist nicht einfach dahin, sie ist Flickwerk geworden. Zugleich wurde sie mehr, hat sich gedehnt auf die ganze Gesellschaft, sie zum Familiennetz gemacht. Trennungen verbinden, auf alte Liebe folgt Liebe im Alter. Berücksichtigt man, dass der Mensch eigentlich ein Scheusal ist, gibt es kaum eine Erklärung dafür, dass die meisten am Ende doch wen finden, mit dem zu leben geht. Und indem die Fragmente der vormaligen Kernfamilie sich zu künftigen Familien verbinden, bestehen neue und alte Bindungen vermittelt durch Kinder nebeneinander. Ein eigentlich schöner Gedanke, der in einer schönen Welt schöne Wirklichkeit sein könnte, einer Welt, in der das Wort der sophokleischen Antigone »Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich geboren« Geltung hätte. Die Welt nur leider ist nicht so. Insonders zu Weihnachten nicht. Man muss die Verwandtschaft bedienen, die bucklige und die unbucklige. Jeder kräht nach seinem Anteil. Die Kinder und besonders die Enkel werden zu Verhandlungsmasse.

Technisch gesehen ist das einfache Mathematik, ganzzahlig, exponentiell. Ausrechenbar schon, und trotzdem nicht zu händeln. Das Ergebnis wirkt chaotisch, sieht man davon ab, dass es so was wie Chaos nicht gibt. Alle Dinge haben Ordnung, sie unterscheiden sich lediglich darin, ob die Ordnung einfach oder kompliziert ist. Ab einer bestimmten Menge an Variablen lässt sich kaum was Handfestes noch berechnen. Es muss aber auch nicht berechnet werden. Es reicht völlig, sich der Sache hinzugeben.

Ich will anschaulich sein und nehme das Beispiel einer Freundin. Mein eigenes ­ließe sich schon verwursten, es macht bloß nicht genug her. Zudem möchte ich mich zu den Weihnachtsfeiern noch blicken lassen können. Mein frühseniler Sohn liest mittlerweile Zeitung.

Karla, so heißt sie jetzt für die nächsten Zeilen, lebt seit drei Jahren von ihrem Mann getrennt, mit dem sie zehn Jahre lang verheiratet war. Sie haben ein gemeinsames Kind, einen Sohn, ihr Exmann hat seit einem Jahr eine neue Frau und eine gemeinsame Tochter. Karlas Sohn, der zehn Jahre ältere Halbbruder der Tochter ihres Exmannes, ist während der Weihnachtstage unabdingbar, kann aber, denn er hat ja noch einen Vater, nur an einem Teil der Festtage teilnehmen. Beide Familienteile sind sich einig, dass der 24. der wichtigste Tag ist, wer den Sohn an diesem Tag hat, gibt ihn für die anderen zwei ab. Ein starker gegen zwei schwächere. Zumindest während der Weihnachtszeit scheint »Wechselmodell« einfach ein anderes Wort für Menschenhandel. Am anstrengendsten sind immer die Großeltern. Alle wollen was abhaben vom Kuchen, der Enkel heißt.

Schon vor der Trennung war es schwierig. Karla und der Vater ihres Sohnes sind selbst Scheidungskinder. Der Vater des Vaters ihres Sohnes, die Mutter des Vaters ihres Sohnes, der Vater der Mutter ihres Sohnes und die Mutter der Mutter ihres Sohnes, sie alle haben seit Jahrzehnten neue Partner. Als Karla mit dem Vater ihres Sohnes noch zusammen war, und der Kleine dachte, das werde immer so sein, hatten sie drei Tage auf vier Großelternparteien aufzuteilen, die aber keine Lust spürten, die Festtage miteinander zu verbringen. Es scheiterte weniger am Zwischenmenschlichen, vielmehr an der Frage, wie man die Gans macht. So viele Familien ich weihnachtsseitig kenne, so viele Weisen, eine Gans zu machen. Und jede glaubt, ihre sei die einzige. Nicht die einzig wahre, die einzige. Kurzum, Großeltern mussten einzeln bereist oder empfangen werden, und irgendwer von vieren war bei drei zu verteilenden Plätzen immer beleidigt.

Mit den neuen Partnern, die ihrerseits Kinder und Eltern (also Großeltern) haben, sind wir schon im exponentiellen Wachstum. Denn Karlas Sohn hat nun durch die neue Frau ihres Exmannes zwei weitere Großelternpaare, auch dort nämlich gibt es seit Jahren neue Partnerschaften. Und Karla ist ebenfalls nicht mehr allein. Sie lebt mit einer Frau zusammen, die allerdings das Glück ungeschiedener Eltern hat, damit treten auf dieser Seite für ihren Sohn nur zwei weitere Großeltern hinzu. Im Gegenzug bekommt ihr Sohn drei neue Geschwister, die Karlas Freundin mit in die neue Beziehung bringt, die wieder haben bescheidene zwei Großelternpaare.

Rechtlich ist Karlas neue Freundin noch verheiratet. Die Scheidung zieht sich etwas. Seit Karla dem Nochmann ihrer Freundin geschrieben hat: »Sag mal, willst du dich nicht langsam mal von meiner Frau scheiden lassen?« geht es etwas schneller. Der Nochmann der Mutter der drei Kinder von Karlas Freundin hat seinerseits ebenfalls eine neue Partnerin. Die ihrerseits wieder drei Kinder und einen ehemaligen Partner. Und damit wiederum zwei Großeltern, die nicht weniger auf ihr Recht bestehen, ihre Enkel zu sehen.

Wir sind noch nicht in Größenordnungen, in denen mit Implex zu rechnen ist, aber drei Fußballmannschaften kriegt Karlas verpatchworkte Mischpoche schon zusammen. Zwei Partner, vier Kinder, zwei ehemalige Partner, ein weiteres Kind, zwei neue Partner, noch mal drei Kinder haben zusammen genommen 18 Großeltern. Hinzukommen neun Geschwister der Partner, Expartner oder neuen Partner, die ihrerseits zum Teil Partner haben, fünf, um genau zu sein. Ich zähle 46. Plus neun weitere Kinder von denen, die wiederum drei Partner und zwei Kinder in den Topf bringen. Ich komme auf 60 Personen. Die alle haben Einfluss auf die Weihnachtsplanung. Schlägt auf der einen Seite des Netzes ein Schmetterling mit dem Flügel, stürzt auf der anderen Seite ein Adler ab. Denn natürlich planen manche ihr Weihnachten gern schon im März. Andere eher so zwei Wochen vor Heiligabend. Wartet man auf die letzteren, sind die anderen längst verplant. Und natürlich gibt es die, die unruhig wartend auf die Pläne der anderen schauen, und die, die einfach ihr Ding machen.

Karla ist genervt. Die neue Partnerin des Expartners der neuen Partnerin der Mutter ihres Sohnes hat beschlossen, den 24. mit Kindern und Expartner, im Kreise der alten Familie also, zu verbringen. Der Partner der Expartnerin beschließt dann, dass auch er den 24. mit der alten Familie verbringen muss. Wer will schon allein zu Haus »Kevin allein zu Haus« gucken? So muss auch Karlas neue Partnerin den 24. mit ihrem Expartner feiern. Bleibt also der 25., um mit Karla zu feiern, deren Sohn aber am 25. zu Karlas Exmann wechselt. Scheidungskinder haben Routine, auch wenn sie dabei kotzen. Da allerdings der Exmann von Karlas Partnerin, der beschlossen hat, am 24. mit der alten Familie zu feiern, am 25. arbeiten muss, sind seine Eltern an diesem Tag allein. Also verbringt Karla Heiligabend mit der einen Hälfte ihrer Eltern und ihrem Sohn, den ersten Feiertag dann ohne ihren Sohn, dafür mit ihrer Partnerin und den Eltern des Expartners ihrer neuen Partnerin. Am 26. fährt sie mit der neuen Partnerin, aber ohne Sohn, zu der anderen Hälfte ihrer Eltern. Wer jeweils die Gans macht, wurde noch nicht ausgehandelt. Es ist ein Reisen und Teilen, auf Shopping folgt Hopping. Drei Tage im Jahr regrediert der Jetztzeitmensch ins Nomadenwesen.

Natürlich könnte Karla die ganze Meute zusammentrommeln. Den komplizierten Knoten lösen mit Alexanders Methode. Der würde wieder zur geraden Schnur, nun aber meterdick. Vor dem Hintergrund des tendenziell grenzenlosen Familiengeflechts, das Patchwork bedeutet, müsste man zunächst mal irgendwo einen Schnitt machen. Wie bei den Coronablasen im Frühjahr 2020. 60 Personen habe ich oben gezählt. Die Garage reicht schon mal nicht. Zumindest das Weihnachtsgansproblem wäre allerdings gelöst. Also theoretisch. Wenn eine Gans auf sechs Personen fällt, braucht man bei 60 Menschen zehn Vögel, jeder kann sich austoben im Goose Summit, man müsste allerdings rausbekommen, wie zehn Gänse zur selben Zeit im Ofen garen können.

Auch die Bescherung würde eine logistische Herausforderung. Beschenkt jede der 60 Personen jede der 60 Personen (ausgenommen sich selbst), zöge der Vorgang sich etwas hin. Zu verschenken wären 3.540 Päckchen, bei durchschnittlichen 20 Euro pro Geschenk hätte jeder 1.180 Euro zu verausgaben. Kalkuliert man für jedes zweieinhalb Minuten (suchen, auspacken, freuen, Danke sagen), dauerte die Zeremonie 8.850 Minuten, also 147,5 Stunden. Ein intelligentes Schichtsystem, wie es die Republikaner im US-Senat beim Philibustern praktizieren, könnte Netto- und Bruttozeit annähernd deckungsgleich werden lassen. Schon kompliziert das alles. Am Ende sitzt man im Rund eines Ballsaals um einen Baum, schläft zur Hälfte und kennt sich großenteils gar nicht. Karl Valentin hatte schon recht: Das Beste ist, man würde gar nicht erst geboren, aber wem passiert das schon, keinem unter Tausend.

Pinguine haben das Problem übrigens nicht, 147,5 Stunden wären für sie wie alle Tage, sie sind nämlich Powernapper. 10.000 mal nicken sie binnen 24 Stunden für wenige Sekunden ein, weshalb sie keinen Nachtschlaf benötigen. Dumm bloß, dass sie mit dieser Superkraft nichts anfangen können, denn sie bleiben ein Leben lang zusammen und feiern, nach allem, was man weiß, nie Weihnachten.